Kultur

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    Tony Irving och Malin Watson är domare. Foton: C Olsson/TT

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    Julia Franzén ska dansa med Catalin Mihu.

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    Christer Fuglesang ska dansa med Ines-Maria Stefanescu.

  • Lets dance

    Petter Northug och Marius Gunnarsson ska också tävla. Foto: TV4

Nu börjar Let’s dance

Nu börjar programmet
Let’s dance igen
på kanalen TV4.

I det populära programmet
tävlar kändisar i dans.

Några som är med i år
är Christer Fuglesang,
Julia Franzén,
och Petter Northug.

Artisten Martinus Gunnarsen
som är den ena brodern
av Marcus och Martinus
är också med och tävlar.

Edvin Törnblom
och David Hellenius
leder programmet.

Tony Irving, Malin Watson,
Eric Saade och Taya Shawki
är domare.

Första programmet är
på fredag den 21 augusti
klockan 20.00.

8 SIDOR/TT

21 augusti 2026

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