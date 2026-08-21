Nu börjar Let’s dance

Nu börjar programmet

Let’s dance igen

på kanalen TV4.

I det populära programmet

tävlar kändisar i dans.

Några som är med i år

är Christer Fuglesang,

Julia Franzén,

och Petter Northug.

Artisten Martinus Gunnarsen

som är den ena brodern

av Marcus och Martinus

är också med och tävlar.

Edvin Törnblom

och David Hellenius

leder programmet.

Tony Irving, Malin Watson,

Eric Saade och Taya Shawki

är domare.

Första programmet är

på fredag den 21 augusti

klockan 20.00.

8 SIDOR/TT