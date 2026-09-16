Kultur
Noel Gallagher och Liam Gallagher i gruppen Oasis. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/TT
Oasis ska spela mera
Förra året kom den brittiska
gruppen Oasis tillbaka.
De hade flera konserter.
Nästa år ska de spela mera.
De börjar i staden Glasgow
i Storbritannien den 21 maj.
De spelar också
i de här länderna:
• Tyskland
• Spanien
• Nederländerna
• Frankrike
• Italien
• USA
• Irland
Det blir ingen konsert i Sverige.
De viktigaste personerna
i Oasis är bröderna
Liam och Noel Gallagher.
Liam sjunger.
Noel skriver låtarna
och spelar gitarr.
Bröderna är kända för
att ha bråkat mycket
med varandra.
Gruppen slutade år 2009.
Men förra året kom de tillbaka
och hade konserter.
Det blev succé.
Många ville se dem.
Nyligen kom
en film om gruppen.
Filmen heter
Oasis: Don’t look back in anger.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Oasis
- Oasis är en grupp från staden
Manchester i Storbritannien.
De spelar rock.
- Oasis började göra musik år 1991.
År 1994 kom deras första
album Definitely maybe.
- De två mest kända
i gruppen är bröderna
Liam och Noel Gallagher.
- Några av gruppens
låtar är Wonderwall,
Don’t look back in anger
och Live forever.
Oasis förra året.
Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT
16 september 2026
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