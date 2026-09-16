Oasis ska spela mera

Förra året kom den brittiska

gruppen Oasis tillbaka.

De hade flera konserter.

Nästa år ska de spela mera.

De börjar i staden Glasgow

i Storbritannien den 21 maj.

De spelar också

i de här länderna:

• Tyskland

• Spanien

• Nederländerna

• Frankrike

• Italien

• USA

• Irland

Det blir ingen konsert i Sverige.

De viktigaste personerna

i Oasis är bröderna

Liam och Noel Gallagher.

Liam sjunger.

Noel skriver låtarna

och spelar gitarr.

Bröderna är kända för

att ha bråkat mycket

med varandra.

Gruppen slutade år 2009.

Men förra året kom de tillbaka

och hade konserter.

Det blev succé.

Många ville se dem.

Nyligen kom

en film om gruppen.

Filmen heter

Oasis: Don’t look back in anger.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR