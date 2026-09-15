Sport
Anna Benson tävlar i skytte. Bilden är från år 2024. Foto: Christine Olsson/TT
Anna Benson fick fint pris på galan för parasport tidigare i år. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Guld till Anna Benson
Det är VM i skytte
för paraidrottare.
I måndags vann svenska
Anna Benson guld.
Hon tävlade i liggande
skytte från 50 meter.
Benson låg på tredje
plats före finalen.
Men i finalen var hon bäst.
Hon vann före
Radoslav Malenovsky
från Slovakien.
Guldet är Anna Bensons
andra medalj i årets VM.
Tidigare vann hon silver
i tävlingen stående skytte
från 50 meter.
VM är i staden
Changwon i Sydkorea.
I parasport har alla idrottare
någon funktionsnedsättning.
Anna Benson har droppfot.
Hon har ont i sin högra fot
hela tiden.
Hon har svårt att gå.
I april i år fick hon priset
Årets kvinnliga paraidrottare.
Det hände på den svenska
galan för parasport.
8 SIDOR/TT
15 september 2026