Sport

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    Anna Benson tävlar i skytte. Bilden är från år 2024. Foto: Christine Olsson/TT

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    Anna Benson fick fint pris på galan för parasport tidigare i år. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Guld till Anna Benson

Det är VM i skytte
för paraidrottare.
I måndags vann svenska
Anna Benson guld.
Hon tävlade i liggande
skytte från 50 meter.

Benson låg på tredje
plats före finalen.
Men i finalen var hon bäst.
Hon vann före
Radoslav Malenovsky
från Slovakien.

Guldet är Anna Bensons
andra medalj i årets VM.
Tidigare vann hon silver
i tävlingen stående skytte
från 50 meter.

VM är i staden
Changwon i Sydkorea.

I parasport har alla idrottare
någon funktionsnedsättning.
Anna Benson har droppfot.
Hon har ont i sin högra fot
hela tiden.
Hon har svårt att gå.

I april i år fick hon priset
Årets kvinnliga paraidrottare.
Det hände på den svenska
galan för parasport.

8 SIDOR/TT

15 september 2026

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