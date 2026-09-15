Guld till Anna Benson

Det är VM i skytte

för paraidrottare.

I måndags vann svenska

Anna Benson guld.

Hon tävlade i liggande

skytte från 50 meter.

Benson låg på tredje

plats före finalen.

Men i finalen var hon bäst.

Hon vann före

Radoslav Malenovsky

från Slovakien.

Guldet är Anna Bensons

andra medalj i årets VM.

Tidigare vann hon silver

i tävlingen stående skytte

från 50 meter.

VM är i staden

Changwon i Sydkorea.

I parasport har alla idrottare

någon funktionsnedsättning.

Anna Benson har droppfot.

Hon har ont i sin högra fot

hela tiden.

Hon har svårt att gå.

I april i år fick hon priset

Årets kvinnliga paraidrottare.

Det hände på den svenska

galan för parasport.

8 SIDOR/TT