Världen
Litauens soldater i området där Nato sköt ned drönaren. Foto: AP/TT
Nato sköt ned drönare
Flygplan från gruppen Nato
sköt ned en drönare
som flög över landet Litauen.
Det hände på natten
mellan måndag och tisdag.
Drönaren hade troligen bomber.
Det säger myndigheter.
Folk i området
hörde när flygplanen
sköt ned drönaren.
– Det kändes som
världens undergång.
Jag har aldrig varit så rädd.
Det säger en man
till tidningen LRT.
Det är inte känt
var drönaren kommer ifrån.
Litauens ledare Gitanas Nausėda
tackar Nato för hjälpen
att försvara landet.
Litauen är ett av länderna
som är med i gruppen Nato.
8 SIDOR/TT
15 september 2026
Undrar vem har skickat den ditåt???man kan bara gissa
Skulle inte förvåna mig o det är Rysslan d som håller på igen bruh