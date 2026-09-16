Många smittade av TBE

Ungefär 450 personer

i Sverige har blivit smittade

av viruset TBE i år.

Det är rekord.

TBE kommer från fästingar.

Om du blir smittad

kan du bli mycket sjuk.

Varmare väder kan vara

en av förklaringarna

till att TBE ökar.

Då har fästingarna

bättre chans att överleva.

Fästingarna är vanligast

i södra Sverige.

Därför bör alla barn

och vuxna som bor där

ta vaccin mot TBE.

Det säger Folkhälsomyndigheten.

Fästingar är vanligast

på sommaren.

Men det finns fortfarande

risk att bli smittad.

– Om du rör dig i områden

där det finns fästingar

kan du vaccinera dig

nu på hösten också.

Det säger Caroline Schönning.

Hon är expert på

Folkhälsomyndigheten.

I vissa regioner i Sverige

är det gratis med vaccin.

8 SIDOR/TT

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