Sverige

En fästing.

En fästing som biter en människa. Foto: Johan Nilsson/TT

Många smittade av TBE

Ungefär 450 personer
i Sverige har blivit smittade
av viruset TBE i år.
Det är rekord.

TBE kommer från fästingar.
Om du blir smittad
kan du bli mycket sjuk.

Varmare väder kan vara
en av förklaringarna
till att TBE ökar.
Då har fästingarna
bättre chans att överleva.

Fästingarna är vanligast
i södra Sverige.
Därför bör alla barn
och vuxna som bor där
ta vaccin mot TBE.
Det säger Folkhälsomyndigheten.

Fästingar är vanligast
på sommaren.
Men det finns fortfarande
risk att bli smittad.

– Om du rör dig i områden
där det finns fästingar
kan du vaccinera dig
nu på hösten också.

Det säger Caroline Schönning.
Hon är expert på
Folkhälsomyndigheten.

I vissa regioner i Sverige
är det gratis med vaccin.

8 SIDOR/TT

Du kan läsa på sajten 1177
hur det fungerar där du bor

16 september 2026

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1 kommentar
  1. Anders Jörgensson skriver:
    16 september, 2026 kl. 09:53

    Det är obehaglig faktis 😃

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