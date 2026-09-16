Sverige

Sveriges flagga hänger på halv stång på skolgården.

Flaggan var på halv stång utanför Brinellskolan i Fagersta. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Skolan i Fagersta är stängd

Poliserna är klara
på skolan i Fagersta.
De har hittat saker
som de ska använda
i sin undersökning
av brottet.

Men skolan ska fortsätta
att vara stängd.
Kommunen måste
laga mycket i den
innan den går att öppna.

Kommunen ska också samla ihop
elevernas och lärarnas saker.
Sedan ska de få tillbaka dem.

Den 21 augusti gick
en 18-årig man in
i Brinellskolan.
Han attackerade elever
med ett svärd.
En 17-årig flicka blev dödad.
Två pojkar blev allvarligt skadade.

Poliserna grep 18-åringen.
Han är inlåst.

Brinellskolans elever
har gått i skolan
på andra platser
efter attacken.

8 SIDOR/TT

16 september 2026

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3 kommentarer
  1. ella skriver:
    16 september, 2026 kl. 11:11

    8sidor när kommer den att öppnas igen

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      16 september, 2026 kl. 11:21

      Det vet vi inte.
      Men det kommer ta lång tid.

      /8 Sidor

  2. hej skriver:
    16 september, 2026 kl. 13:23

    men varför ville han ha mordförsök???
    😎😭

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