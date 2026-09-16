Skolan i Fagersta är stängd

Poliserna är klara

på skolan i Fagersta.

De har hittat saker

som de ska använda

i sin undersökning

av brottet.

Men skolan ska fortsätta

att vara stängd.

Kommunen måste

laga mycket i den

innan den går att öppna.

Kommunen ska också samla ihop

elevernas och lärarnas saker.

Sedan ska de få tillbaka dem.

Den 21 augusti gick

en 18-årig man in

i Brinellskolan.

Han attackerade elever

med ett svärd.

En 17-årig flicka blev dödad.

Två pojkar blev allvarligt skadade.

Poliserna grep 18-åringen.

Han är inlåst.

Brinellskolans elever

har gått i skolan

på andra platser

efter attacken.

8 SIDOR/TT