Sverige
Flaggan var på halv stång utanför Brinellskolan i Fagersta. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Skolan i Fagersta är stängd
Poliserna är klara
på skolan i Fagersta.
De har hittat saker
som de ska använda
i sin undersökning
av brottet.
Men skolan ska fortsätta
att vara stängd.
Kommunen måste
laga mycket i den
innan den går att öppna.
Kommunen ska också samla ihop
elevernas och lärarnas saker.
Sedan ska de få tillbaka dem.
Den 21 augusti gick
en 18-årig man in
i Brinellskolan.
Han attackerade elever
med ett svärd.
En 17-årig flicka blev dödad.
Två pojkar blev allvarligt skadade.
Poliserna grep 18-åringen.
Han är inlåst.
Brinellskolans elever
har gått i skolan
på andra platser
efter attacken.
8 SIDOR/TT
16 september 2026
8sidor när kommer den att öppnas igen
Det vet vi inte.
Men det kommer ta lång tid.
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men varför ville han ha mordförsök???
😎😭