Han ska tävla i ny sport

Zebastian Modin

är paraidrottare.

Han brukar tävla i längdskidor.

I vintras vann han två brons

i Paralympics i Italien.

Nu ska han tävla

i en sport till.

Han ska tävla i skidskytte.

Han har redan börjat

träna med Sveriges landslag

för skidskyttar.

– Jag har alltid tyckt

att skidskytte är roligt.

Jag har tävlat lite

i sporten tidigare,

säger Zebastian.

Han fick idén med en ny sport

efter förra säsongen.

Det var inte lika kul

att åka längdskidor, tyckte han.

Och han var trött på

att alltid träna ensam.

– Då ringde jag ledaren

för Sveriges skidskyttar,

Johannes Lukas.

Jag frågade om de

kunde hjälpa mig,

säger Zebastian.

Det kunde de.

Johannes Lukas tog

med Zebastian i laget.

Nu är han Zebastians nya tränare.

– Jag ser Zebastian som

vilken idrottare som helst.

För mig är det ingen

skillnad på honom

och Sebastian Samuelsson.

Det säger Johannes Lukas.

Zebastian Modin

har en skada på ögonen.

Han är nästan blind.

Därför har han alltid

en guide när han åker skidor.

Men i skidskytte måste

han kunna skjuta också.

För att träffa tavlan

får han hjälp av ljud i öronen.

Ljudet blir starkare ju

närmare mitten han siktar.

Zebastian ser fram emot

att tävla i både skidskytte

och längdskidor i vinter.

– Skidskyttet kommer

kanske inte bli så bra i början.

Jag är ju nybörjare.

– Men nu är det kul

att tävla och träna igen.

Det är fantastiskt,

säger Zebastian.

8 SIDOR/TT