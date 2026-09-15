Sport
Zebastian Modin tränar i ett gym. Han håller i en vikt till en skivstång. Foto: Fredrik Persson/TT
Zebastian Modin med sin guide under en tävling i längdskidor förra året. Foto: Matthias Schrader/AP/TT
Johannes Lukas tränar det svenska landslaget i skidskytte. Foto: Anders Wiklund/TT
Han ska tävla i ny sport
Zebastian Modin
är paraidrottare.
Han brukar tävla i längdskidor.
I vintras vann han två brons
i Paralympics i Italien.
Nu ska han tävla
i en sport till.
Han ska tävla i skidskytte.
Han har redan börjat
träna med Sveriges landslag
för skidskyttar.
– Jag har alltid tyckt
att skidskytte är roligt.
Jag har tävlat lite
i sporten tidigare,
säger Zebastian.
Han fick idén med en ny sport
efter förra säsongen.
Det var inte lika kul
att åka längdskidor, tyckte han.
Och han var trött på
att alltid träna ensam.
– Då ringde jag ledaren
för Sveriges skidskyttar,
Johannes Lukas.
Jag frågade om de
kunde hjälpa mig,
säger Zebastian.
Det kunde de.
Johannes Lukas tog
med Zebastian i laget.
Nu är han Zebastians nya tränare.
– Jag ser Zebastian som
vilken idrottare som helst.
För mig är det ingen
skillnad på honom
och Sebastian Samuelsson.
Det säger Johannes Lukas.
Zebastian Modin
har en skada på ögonen.
Han är nästan blind.
Därför har han alltid
en guide när han åker skidor.
Men i skidskytte måste
han kunna skjuta också.
För att träffa tavlan
får han hjälp av ljud i öronen.
Ljudet blir starkare ju
närmare mitten han siktar.
Zebastian ser fram emot
att tävla i både skidskytte
och längdskidor i vinter.
– Skidskyttet kommer
kanske inte bli så bra i början.
Jag är ju nybörjare.
– Men nu är det kul
att tävla och träna igen.
Det är fantastiskt,
säger Zebastian.
8 SIDOR/TT
Zebastian Modin
- Han är 32 år. I somras blev
han pappa till sonen Otto.
- Zebastian Modin tävlar i parasport.
- I längdskidor har han bland annat
vunnit 10 medaljer i Paralympics
och 11 medaljer i VM.
- Zebastian föddes med en sjukdom
i ögonen. Han slutade se
när han var barn.
Zebastian med en av sina medaljer från Paralympics i Italien.
Foto: Oscar Olsson/Parasport Sverige/TT
15 september 2026
VAD FIN! LYCKA TILL!!!🥰😊😎
PS: grattis till bebisen!