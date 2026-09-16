Vardags
Hon plockar skräp. Foto: Emma Grann
Dags att plocka skräp
Många människor i Sverige
tycker att det finns
för mycket skräp på marken.
De tycker att skräpet
är ett problem.
Det visar en undersökning
från organisationen
Håll Sverige Rent.
De jobbar för att minska skräpet.
Det är allra skräpigast
längs våra vägar.
Där kan det finnas tusen olika skräp
på en kilometer av vägen.
Det mesta skräpet
är fimpar från cigaretter,
prillor av snus, påsar från godis
och förpackningar från mat.
Mycket skräp har plast i sig.
Det är dåligt för naturen.
Men det är få personer
som erkänner att de
slänger skräp på marken.
De som erkänner
säger att de är lata
och därför slänger skräpet.
En del säger att det är svårt
att hitta en soptunna.
Men skräpet har minskat
med nästan 30 procent
de senaste åren.
Och nu ska det bli
ännu mindre skräp.
Den 20 september är det
en särskild dag för att plocka skräp.
Dagen finns över hela världen.
Håll Sverige Rent
ordnar dagen i Sverige.
Alla som vill kan
hjälpa till att plocka skräp.
Nästan 120 tusen personer
har anmält till Håll Sverige Rent
att de ska vara med.
Men du kan så klart
plocka skräp alla dagar.
Att skräpa ner är ett brott
mot lagarna om miljön.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
16 september 2026
Jag plockar efter andra. Folk kastar allt möjligt på marken.
MARIE -du kan titta här i Bunkeflostrand! Snart vi vill drunkna i skräp! Så var det inte förut! Fimpar, lådor från snus, papper från choklad…osv…omg…😔😮😷😠😤
Och sen protesterar folk mot klimatet???dubbelmoral!!!alla ska kasta sitt skräp i avsedda behålare är det så svårt????där jag plockar svamp finns också en liten parkering , folk åker dit köper med sig mat från Mac donald och sen kastar soporna på marken. Inte fint att göra så.
Det är verkligen skräpigt överallt!!!😔
man borde får böter som man skräpar ner