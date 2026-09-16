Dags att plocka skräp

Många människor i Sverige

tycker att det finns

för mycket skräp på marken.

De tycker att skräpet

är ett problem.

Det visar en undersökning

från organisationen

Håll Sverige Rent.

De jobbar för att minska skräpet.

Det är allra skräpigast

längs våra vägar.

Där kan det finnas tusen olika skräp

på en kilometer av vägen.

Det mesta skräpet

är fimpar från cigaretter,

prillor av snus, påsar från godis

och förpackningar från mat.

Mycket skräp har plast i sig.

Det är dåligt för naturen.

Men det är få personer

som erkänner att de

slänger skräp på marken.

De som erkänner

säger att de är lata

och därför slänger skräpet.

En del säger att det är svårt

att hitta en soptunna.

Men skräpet har minskat

med nästan 30 procent

de senaste åren.

Och nu ska det bli

ännu mindre skräp.

Den 20 september är det

en särskild dag för att plocka skräp.

Dagen finns över hela världen.

Håll Sverige Rent

ordnar dagen i Sverige.

Alla som vill kan

hjälpa till att plocka skräp.

Nästan 120 tusen personer

har anmält till Håll Sverige Rent

att de ska vara med.

Men du kan så klart

plocka skräp alla dagar.

Att skräpa ner är ett brott

mot lagarna om miljön.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

FRÅGA Slänger du skräp på marken? Ja

Ibland

Nej Se hur andra har röstat