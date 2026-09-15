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    Ön Falster i Danmark. Foto: Ingrid Riis/Ritzau/AP/TT

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    Mette Frederiksen är Danmarks ledare. Foto: Henning Bagger/Ritzau/TT

Rysk båt sköt mot helikopter

En rysk båt sköt raketer
mot en dansk helikopter.
Det hände i måndags
nära en dansk ö
i havet Östersjön.

Det var på en plats i havet
som inget land bestämmer över,
internationellt vatten.

Personer från Danmarks militär
skulle fotografera båten.
Då sköt den ryska krigsbåten
två raketer mot helikoptern.
Det var inte raketer med bomber.
Det var nödraketer.

Raketerna var mycket
nära helikoptern.
Men ingen blev skadad.

– Ryssland vill skrämma oss.
Det kan vi se i hela Europa.

Det säger Danmarks ledare
Mette Frederiksen.

Danmark protesterar
mot Ryssland.
Danmarks regering
vill ha ett möte med
Rysslands ambassadör
i Danmark.

8 SIDOR/TT

15 september 2026

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5 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    15 september, 2026 kl. 10:23

    Är det nytt krig mellan Danmark & Ryssland nu?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      15 september, 2026 kl. 10:24

      Nej, det är inget krig.

      Hälsningar från 8 Sidor

  2. ??? skriver:
    15 september, 2026 kl. 11:13

    Men varför bråkar de

    Svara
  3. Hubert Berghaus skriver:
    15 september, 2026 kl. 13:31

    Som barn som bråkar i sandlådan … mina sandformar … dina sandformar. Det är helt enkelt patetiskt.

    Svara
  4. ….. skriver:
    15 september, 2026 kl. 13:43

    Dåligt

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