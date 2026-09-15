Världen
Ön Falster i Danmark. Foto: Ingrid Riis/Ritzau/AP/TT
Mette Frederiksen är Danmarks ledare. Foto: Henning Bagger/Ritzau/TT
Rysk båt sköt mot helikopter
En rysk båt sköt raketer
mot en dansk helikopter.
Det hände i måndags
nära en dansk ö
i havet Östersjön.
Det var på en plats i havet
som inget land bestämmer över,
internationellt vatten.
Personer från Danmarks militär
skulle fotografera båten.
Då sköt den ryska krigsbåten
två raketer mot helikoptern.
Det var inte raketer med bomber.
Det var nödraketer.
Raketerna var mycket
nära helikoptern.
Men ingen blev skadad.
– Ryssland vill skrämma oss.
Det kan vi se i hela Europa.
Det säger Danmarks ledare
Mette Frederiksen.
Danmark protesterar
mot Ryssland.
Danmarks regering
vill ha ett möte med
Rysslands ambassadör
i Danmark.
8 SIDOR/TT
15 september 2026
Är det nytt krig mellan Danmark & Ryssland nu?
Nej, det är inget krig.
Hälsningar från 8 Sidor
Men varför bråkar de
Som barn som bråkar i sandlådan … mina sandformar … dina sandformar. Det är helt enkelt patetiskt.
Dåligt