Rysk båt sköt mot helikopter

En rysk båt sköt raketer

mot en dansk helikopter.

Det hände i måndags

nära en dansk ö

i havet Östersjön.

Det var på en plats i havet

som inget land bestämmer över,

internationellt vatten.

Personer från Danmarks militär

skulle fotografera båten.

Då sköt den ryska krigsbåten

två raketer mot helikoptern.

Det var inte raketer med bomber.

Det var nödraketer.

Raketerna var mycket

nära helikoptern.

Men ingen blev skadad.

– Ryssland vill skrämma oss.

Det kan vi se i hela Europa.

Det säger Danmarks ledare

Mette Frederiksen.

Danmark protesterar

mot Ryssland.

Danmarks regering

vill ha ett möte med

Rysslands ambassadör

i Danmark.

8 SIDOR/TT