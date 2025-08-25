Sport

Hon ser lite ledsen ut.

Isabelle Haak spelar för Sverige i VM i volleyboll. Foto: Henrik Eberlund/TT

Sverige förlorade i VM

Det är VM i volleyboll
för damer.
Tävlingen är i Thailand.

Sverige är med för
första gången någonsin.
Men det går dåligt.
Redan efter två matcher
är det klart att Sverige
inte får spela vidare.

I fredags förlorade det
svenska laget mot Nederländerna.
Det blev 3–2 i set
till Nederländerna.

I söndags var det dags
för en ny match.
Sverige förlorade
med 3–0 mot Thailand.

– De spelade riktigt bra.
Vi gjorde vad vi kunde
men de spelade ut oss.

Det säger Isabelle Haak
i det svenska laget.

Sverige har en match
kvar i sin grupp.
De spelar mot Egypten
på tisdag.

Men den matchen
betyder ingenting.
Sverige kan inte gå
till slutspel även
om de vinner.

Bara de två bästa lagen
i gruppen går vidare.
Det är redan klart
att det blir Thailand
och Nederländerna.

8 SIDOR/TT

25 augusti 2025

