Sport
Isabelle Haak spelar för Sverige i VM i volleyboll. Foto: Henrik Eberlund/TT
Sverige förlorade i VM
Det är VM i volleyboll
för damer.
Tävlingen är i Thailand.
Sverige är med för
första gången någonsin.
Men det går dåligt.
Redan efter två matcher
är det klart att Sverige
inte får spela vidare.
I fredags förlorade det
svenska laget mot Nederländerna.
Det blev 3–2 i set
till Nederländerna.
I söndags var det dags
för en ny match.
Sverige förlorade
med 3–0 mot Thailand.
– De spelade riktigt bra.
Vi gjorde vad vi kunde
men de spelade ut oss.
Det säger Isabelle Haak
i det svenska laget.
Sverige har en match
kvar i sin grupp.
De spelar mot Egypten
på tisdag.
Men den matchen
betyder ingenting.
Sverige kan inte gå
till slutspel även
om de vinner.
Bara de två bästa lagen
i gruppen går vidare.
Det är redan klart
att det blir Thailand
och Nederländerna.
8 SIDOR/TT
25 augusti 2025