Sverige förlorade i VM

Det är VM i volleyboll

för damer.

Tävlingen är i Thailand.

Sverige är med för

första gången någonsin.

Men det går dåligt.

Redan efter två matcher

är det klart att Sverige

inte får spela vidare.

I fredags förlorade det

svenska laget mot Nederländerna.

Det blev 3–2 i set

till Nederländerna.

I söndags var det dags

för en ny match.

Sverige förlorade

med 3–0 mot Thailand.

– De spelade riktigt bra.

Vi gjorde vad vi kunde

men de spelade ut oss.

Det säger Isabelle Haak

i det svenska laget.

Sverige har en match

kvar i sin grupp.

De spelar mot Egypten

på tisdag.

Men den matchen

betyder ingenting.

Sverige kan inte gå

till slutspel även

om de vinner.

Bara de två bästa lagen

i gruppen går vidare.

Det är redan klart

att det blir Thailand

och Nederländerna.

8 SIDOR/TT