Zelenskyj vill ha möte

Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj

vill ha ett möte med

Rysslands ledare Vladimir Putin.

Det skriver

Volodymyr Zelenskyj

i ett brev på internet.

– Jag vill ha

ett möte med dig,

skriver han direkt

till Vladimir Putin.

Han vill prata om

hur kriget mellan

Ryssland och Ukraina

ska kunna ta slut.

Zelenskyj vill att mötet

ska vara i något annat land.

Inte i Ukraina

och inte i Ryssland.

Men den ryska regeringen

verkar tycka att mötet

ska vara i Ryssland.

USAs ledare Donald Trump

tycker att det skulle

vara bra med ett möte

mellan Zelenskyj och Putin.

Ryssland började kriga

mot Ukraina redan år 2014.

Då tog Ryssland makten

över det ukrainska området Krim.

År 2022 startade Ryssland

sitt stora krig mot Ukraina.

8 SIDOR/TT

Frågor och svar om kriget i Ukraina (från år 2022)