Världen
Volodymyr Zelenskyj är Ukrainas ledare. Foto: Vadim Ghirda/AP/TT
Zelenskyj vill ha möte
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
vill ha ett möte med
Rysslands ledare Vladimir Putin.
Det skriver
Volodymyr Zelenskyj
i ett brev på internet.
– Jag vill ha
ett möte med dig,
skriver han direkt
till Vladimir Putin.
Han vill prata om
hur kriget mellan
Ryssland och Ukraina
ska kunna ta slut.
Zelenskyj vill att mötet
ska vara i något annat land.
Inte i Ukraina
och inte i Ryssland.
Men den ryska regeringen
verkar tycka att mötet
ska vara i Ryssland.
USAs ledare Donald Trump
tycker att det skulle
vara bra med ett möte
mellan Zelenskyj och Putin.
Ryssland började kriga
mot Ukraina redan år 2014.
Då tog Ryssland makten
över det ukrainska området Krim.
År 2022 startade Ryssland
sitt stora krig mot Ukraina.
8 SIDOR/TT
Frågor och svar om kriget i Ukraina (från år 2022)
5 juni 2026
Hur startede kriget 8sidor???
Hej Rasmus!
Här kan du läsa mer om det
Klicka på texten nedanför:
Frågor och svar om kriget i Ukraina
Ja hu det undrar vi!!💭
Jag visste inte att det var 12 år sedan Ryssland attackerade Ukrakna. Har inte Krimhalvön varit ett eget land vid 2014 eller innan då Ryssland tog över? 8 sidor