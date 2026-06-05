Världen

Han går genom en korridor i ett palats i Rumänien.

Volodymyr Zelenskyj är Ukrainas ledare. Foto: Vadim Ghirda/AP/TT

Zelenskyj vill ha möte

Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
vill ha ett möte med
Rysslands ledare Vladimir Putin.

Det skriver
Volodymyr Zelenskyj
i ett brev på internet.

– Jag vill ha
ett möte med dig,
skriver han direkt
till Vladimir Putin.

Han vill prata om
hur kriget mellan
Ryssland och Ukraina
ska kunna ta slut.

Zelenskyj vill att mötet
ska vara i något annat land.
Inte i Ukraina
och inte i Ryssland.

Men den ryska regeringen
verkar tycka att mötet
ska vara i Ryssland.

USAs ledare Donald Trump
tycker att det skulle
vara bra med ett möte
mellan Zelenskyj och Putin.

Ryssland började kriga
mot Ukraina redan år 2014.
Då tog Ryssland makten
över det ukrainska området Krim.
År 2022 startade Ryssland
sitt stora krig mot Ukraina.

8 SIDOR/TT

Frågor och svar om kriget i Ukraina (från år 2022)

5 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Rasmus skriver:
    5 juni, 2026 kl. 11:23

    Hur startede kriget 8sidor???

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      5 juni, 2026 kl. 12:38

      Hej Rasmus!

      Här kan du läsa mer om det
      Klicka på texten nedanför:

      Frågor och svar om kriget i Ukraina

  2. Liwa 🎧🌺 skriver:
    5 juni, 2026 kl. 11:39

    Ja hu det undrar vi!!💭

    Svara
  3. Vinne skriver:
    5 juni, 2026 kl. 18:06

    Jag visste inte att det var 12 år sedan Ryssland attackerade Ukrakna. Har inte Krimhalvön varit ett eget land vid 2014 eller innan då Ryssland tog över? 8 sidor

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar