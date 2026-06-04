Sverige
Poliser som jobbar efter biljakten. Foto: Magnus Lejhall/TT
Tre barn i bilen
En man blev skjuten
till döds av en polis
efter en biljakt.
Det fanns tre barn
i mannens bil.
Det hände i Nynäshamn
nära Stockholm.
Poliserna fick veta att mannen
var misstänkt för brotten
människorov och försök till mord.
Då började poliserna att jaga
mannen som körde en bil.
Det fanns också tre barn i bilen.
Bilen med mannen körde in
i ett räcke vid vägen.
Efter det sköt
en polis mot mannen.
Polisen har sagt att den
var tvungen att skjuta.
Kanske var barnen i fara.
Det ska bli en undersökning om det.
Poliserna ska också undersöka
mer om brotten som mannen
var misstänkt för.
Två av barnen blev skadade.
Men de kommer överleva.
8 SIDOR/TT
4 juni 2026