En man blev skjuten

till döds av en polis

efter en biljakt.

Det fanns tre barn

i mannens bil.

Det hände i Nynäshamn

nära Stockholm.

Poliserna fick veta att mannen

var misstänkt för brotten

människorov och försök till mord.

Då började poliserna att jaga

mannen som körde en bil.

Det fanns också tre barn i bilen.

Bilen med mannen körde in

i ett räcke vid vägen.

Efter det sköt

en polis mot mannen.

Polisen har sagt att den

var tvungen att skjuta.

Kanske var barnen i fara.

Det ska bli en undersökning om det.

Poliserna ska också undersöka

mer om brotten som mannen

var misstänkt för.

Två av barnen blev skadade.

Men de kommer överleva.

8 SIDOR/TT