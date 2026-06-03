Rockens festival

På sommaren är det

många konserter i Sverige.

På festivaler kan

du se flera stycken

under några dagar.

En av de största festivalerna

är Sweden rock festival.

Den är i Sölvesborg i Blekinge

mellan den 3 juni och 6 juni.

– Det är en festival

för vem som helst,

från ung till gammal.

Det säger My Lind.

Hon har gått på

Sweden rock festival

alla gånger sedan

den startade år 1992.

Då var festivalen i Olofström.

I år är det över

90 artister och band

på Sweden rock.

Några kända är

Iron Maiden

Bring me the horizon

Volbeat

Joan Jett and the Blackhearts

Babymetal.

Sweden rock är känd

för att vara en festival

med bra stämning.

– Det är väldigt sällan

det är något bråk.

Vi brukar säga att alla

hejar på samma lag.

Det säger Chiquita Persson

från Sölvesborg.

Hon är en av festivalens

ungefär 40 tusen besökare.

8 SIDOR/TT