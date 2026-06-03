Kultur
Publik på årets Sweden rock. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Europa var första bandet på årets Sweden rock. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Folk väntar på att festivalen ska öppna. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Publik på Sweden rock förra året. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rockens festival
På sommaren är det
många konserter i Sverige.
På festivaler kan
du se flera stycken
under några dagar.
En av de största festivalerna
är Sweden rock festival.
Den är i Sölvesborg i Blekinge
mellan den 3 juni och 6 juni.
– Det är en festival
för vem som helst,
från ung till gammal.
Det säger My Lind.
Hon har gått på
Sweden rock festival
alla gånger sedan
den startade år 1992.
Då var festivalen i Olofström.
I år är det över
90 artister och band
på Sweden rock.
Några kända är
- Iron Maiden
- Bring me the horizon
- Volbeat
- Joan Jett and the Blackhearts
- Babymetal.
Sweden rock är känd
för att vara en festival
med bra stämning.
– Det är väldigt sällan
det är något bråk.
Vi brukar säga att alla
hejar på samma lag.
Det säger Chiquita Persson
från Sölvesborg.
Hon är en av festivalens
ungefär 40 tusen besökare.
8 SIDOR/TT
Fler konserter i sommar
På nöjesfälten
Gröna Lund i Stockholm
och Liseberg i Göteborg
är det konserter hela sommaren.
Det finns också flera festivaler i landet.
- Brännbollsyran i Umeå.
Den 5 juni till 7 juni.
- Rosendal garden party i Stockholm.
Den 12 juni till 14 juni.
- Storsjöyran i Östersund.
Den 31 juli till 1 augusti.
- Way out west i Göteborg.
Den 13 augusti till 15 augusti.
3 juni 2026
Sweden rock verkar vara en stor festival med många artister och bra stämning. Det är positivt att så många olika människor kan samlas och ha kul utan bråk.