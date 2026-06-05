Prinsessan kan få nya lungor

Norska prinsessan Mette-Marit

är allvarligt sjuk.

Hon har sjukdomen lungfibros.

Då blir det sakta

svårare att andas.

Nu behöver Mette-Marit

få nya lungor.

Hon väntar på

att få en sådan operation.

Det säger de som jobbar

för Norges kung.

Mette-Marit är gift med

kronprins Haakon.

En dag ska de två

bli kung och drottning i Norge.

Nyligen var Haakon

på jobb i Japan.

Men han reste hem tidigare

på grund av att Mette-Marit

är så sjuk.

Deras dotter Ingrid Alexandra

studerar i Australien.

Men hon har också rest hem.

Det senaste året har

varit jobbigt för Mette-Marit.

Hon har fått mycket kritik

för att hon varit nära vän

med sexbrottslingen Jeffrey Epstein.

Hennes äldsta son Marius

är anklagad för flera brott.

Han kan bli straffad

med många år i fängelse.

29-åriga Marius är inte son

till kronprins Haakon.

Han har en annan pappa.

Norges kung Harald

är 89 år gammal.

Han har varit mycket sjuk

de senaste åren.

88-åriga drottning Sonja

är också sjuk just nu.

Hon har problem med hjärtat.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR