Världen
Norska prinsessan Mette-Marit får hjälp med extra syre i en slang i näsan. Foto: Lise Åserut/NTB/TT
Prinsessan kan få nya lungor
Norska prinsessan Mette-Marit
är allvarligt sjuk.
Hon har sjukdomen lungfibros.
Då blir det sakta
svårare att andas.
Nu behöver Mette-Marit
få nya lungor.
Hon väntar på
att få en sådan operation.
Det säger de som jobbar
för Norges kung.
Mette-Marit är gift med
kronprins Haakon.
En dag ska de två
bli kung och drottning i Norge.
Nyligen var Haakon
på jobb i Japan.
Men han reste hem tidigare
på grund av att Mette-Marit
är så sjuk.
Deras dotter Ingrid Alexandra
studerar i Australien.
Men hon har också rest hem.
Det senaste året har
varit jobbigt för Mette-Marit.
Hon har fått mycket kritik
för att hon varit nära vän
med sexbrottslingen Jeffrey Epstein.
Hennes äldsta son Marius
är anklagad för flera brott.
Han kan bli straffad
med många år i fängelse.
29-åriga Marius är inte son
till kronprins Haakon.
Han har en annan pappa.
Norges kung Harald
är 89 år gammal.
Han har varit mycket sjuk
de senaste åren.
88-åriga drottning Sonja
är också sjuk just nu.
Hon har problem med hjärtat.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
Lungfibros
- Lungfibros är en sjukdom
som skadar lungorna.
- Lungorna får svårare
att fungera.
Det blir svårare att andas.
- Det finns olika sorters lungfibros.
En del sorter är allvarligare.
- Det finns inget sätt
att bli helt frisk.
Men de som är allvarligast sjuka
kan göra en operation
och få nya lungor.
- Det kan ta tid
att få nya lungor.
Det är ofta lång kö av patienter
som behöver sådana operationer.
- Det är inte helt klart
varför en del får lungfibros.
En del har jobbat med farliga ämnen
och fått in dem i kroppen.
Lungfibros kan också bero på rökning.
Ibland hittar läkarna ingen förklaring.
- Det är inte känt
varför Mette-Marit har sjukdomen.
5 juni 2026
Hoppas inte på det
Kan man operera lungorna?
Coolt men det skulle inte jag villa
Jag visste inte man kunde få nya lungor. Jag har inte hört talas om den sjukdomen tidigare.
Jag hoppas, det inte slutar likadant som hände med Storbritanniens drottning.
Hon använde marijuana när hon var ung ,det skadar lungorna mer än cigaretter. Men hoppas att hon får nya lungor och att hon blir bra och slipper använda syrgas .