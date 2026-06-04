Sport

De håller varandra om ryggen. De har gula fotbollströjor.

Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT

Gyökeres och Isak spelar

I kväll torsdag spelar Sverige
sin sista match före VM.
Viktor Gyökeres
och Alexander Isak är med.

Sverige spelar mot Grekland.
Matchen är på Strawberry arena
i Solna nära Stockholm.

36 tusen har köpt biljetter.
De ska se matchen på plats.
Matchen går också att se
på kanalen Viaplay Sport
och sajten Viaplay.

I måndags spelade Sverige
en match mot Norge.
De förlorade med 3-1.

Nu undrar många
hur det ska gå
för Sveriges lag i VM.

– Vi vill visa svenska folket
vilket lag vi är.
Vi är redo för VM.

Det säger Viktor Nilsson Lindelöf
i Sveriges lag.

VM börjar den 11 juni.
Sverige spelar mot
Tunisien den 15 juni.

8 SIDOR/TT

4 juni 2026

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3 kommentarer
  1. nnnööö skriver:
    4 juni, 2026 kl. 10:52

    om inte sverige vinner hatar jag greekland

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  2. Olle😁 skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:27

    Heja 🇸🇪 Sverige 🇸🇪🏆🥇🏅🏟️🎖️

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  3. bommul1Abdi skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:48

    eyyy, sacka den bror, hata inte grekland

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