Gyökeres och Isak spelar

I kväll torsdag spelar Sverige

sin sista match före VM.

Viktor Gyökeres

och Alexander Isak är med.

Sverige spelar mot Grekland.

Matchen är på Strawberry arena

i Solna nära Stockholm.

36 tusen har köpt biljetter.

De ska se matchen på plats.

Matchen går också att se

på kanalen Viaplay Sport

och sajten Viaplay.

I måndags spelade Sverige

en match mot Norge.

De förlorade med 3-1.

Nu undrar många

hur det ska gå

för Sveriges lag i VM.

– Vi vill visa svenska folket

vilket lag vi är.

Vi är redo för VM.

Det säger Viktor Nilsson Lindelöf

i Sveriges lag.

VM börjar den 11 juni.

Sverige spelar mot

Tunisien den 15 juni.

8 SIDOR/TT