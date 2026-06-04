Sport
Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT
Gyökeres och Isak spelar
I kväll torsdag spelar Sverige
sin sista match före VM.
Viktor Gyökeres
och Alexander Isak är med.
Sverige spelar mot Grekland.
Matchen är på Strawberry arena
i Solna nära Stockholm.
36 tusen har köpt biljetter.
De ska se matchen på plats.
Matchen går också att se
på kanalen Viaplay Sport
och sajten Viaplay.
I måndags spelade Sverige
en match mot Norge.
De förlorade med 3-1.
Nu undrar många
hur det ska gå
för Sveriges lag i VM.
– Vi vill visa svenska folket
vilket lag vi är.
Vi är redo för VM.
Det säger Viktor Nilsson Lindelöf
i Sveriges lag.
VM börjar den 11 juni.
Sverige spelar mot
Tunisien den 15 juni.
8 SIDOR/TT
4 juni 2026
om inte sverige vinner hatar jag greekland
Heja 🇸🇪 Sverige 🇸🇪🏆🥇🏅🏟️🎖️
eyyy, sacka den bror, hata inte grekland