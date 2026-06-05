Oavgjort i Sveriges match

I torsdags spelade

Sveriges herrar

mot Grekland i fotboll.

Matchen var på

Strawberry arena i Stockholm.

Det var träning inför VM.

Matchen började

dåligt för Sverige.

Grekland gjorde mål

efter 10 minuter.

Kostas Tsimikas gjorde målet.

Men sedan gjorde

Sverige två mål.

Viktor Gyökeres

gjorde första.

Gustaf Nilsson

gjorde andra.

Sverige var nära att vinna.

Men i den sista minuten

gjorde Giogios Masouras

mål för Grekland.

Matchen slutade 2–2.

En del experter är oroliga.

De tycker att Sverige

måste spela bättre.

Annars kan det gå dåligt i VM.

VM börjar den 11 juni.

Sverige spelar mot

Tunisien den 15 juni.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR