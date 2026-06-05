Sport

Från en match med fotboll. Taha Ali springer med bollen. Två greker jagar honom.

Taha Ali med bollen för Sverige. Foto: Claudio Bresciani/TT

Oavgjort i Sveriges match

I torsdags spelade
Sveriges herrar
mot Grekland i fotboll.

Matchen var på
Strawberry arena i Stockholm.
Det var träning inför VM.

Matchen började
dåligt för Sverige.
Grekland gjorde mål
efter 10 minuter.
Kostas Tsimikas gjorde målet.

Men sedan gjorde
Sverige två mål.
Viktor Gyökeres
gjorde första.
Gustaf Nilsson
gjorde andra.

Sverige var nära att vinna.
Men i den sista minuten
gjorde Giogios Masouras
mål för Grekland.
Matchen slutade 2–2.

En del experter är oroliga.
De tycker att Sverige
måste spela bättre.
Annars kan det gå dåligt i VM.

VM börjar den 11 juni.
Sverige spelar mot
Tunisien den 15 juni.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

5 juni 2026

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2 kommentarer
  1. Leon😄 skriver:
    5 juni, 2026 kl. 11:30

    Vi älskar 🤩 en då Sverige 🇸🇪

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  2. hala madrid skriver:
    5 juni, 2026 kl. 12:58

    hej, jag är på skolan, sverige kommer inte vinna vm, de kommer åka ut i runda 16. portugal eller frankrike kommer vinna vm hejdå 🙂💔🤢😎

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