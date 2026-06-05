Sverige

Många bilar som brunnit på en parkeringsplats.

Över 30 bilar blev förstörda i en brand i Ängelholm. Foto: Johan Nilsson/TT

Pojke misstänkt för bränder

Förra året var det
en stor brand med många bilar
i staden Ängelholm.
Över 30 bilar blev förstörda.
Samtidigt brann två garage ner.

I år har fler bilar
brunnit i Ängelholm.

En 15-årig pojke
är misstänkt för att
ha tänt eld på bilarna.
Han är också misstänkt
för att ha försökt elda
ännu fler bilar.

Nu ska det bli
en rättegång om det.

Pojken har filmat
sig själv vid brotten.
Sedan ska filmerna
ha spridits på internet.

Det säger åklagaren
Christofer Linder.

Han säger att pojken
har med en farlig
grupp att göra.
SVT säger att
gruppen heter 764.

Det är en grupp som
är känd för brott
på internet.
Personer i gruppen
tvingar folk att
göra dåliga saker.

Pojken är också
misstänkt för brottet
barnpornografi
efter att poliserna
hittade en film
i pojkens mobil.

8 SIDOR/TT

5 juni 2026

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4 kommentarer
  1. sigma skriver:
    5 juni, 2026 kl. 10:22

    oj oj oj

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  2. ... skriver:
    5 juni, 2026 kl. 11:00

    Vart är föräldrarna till denna pojke???? ingen kontroll alls mycket dåligt. hårt straff till honom och på med randig dräkt. han är farlig att ha ute bland oss som sköter sig.

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  3. Juni sköldpadda skriver:
    5 juni, 2026 kl. 11:21

    Tråkigt

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  4. Liwa 🌺🎧 skriver:
    5 juni, 2026 kl. 11:38

    Oj nu är det mycket dumt som händer!!
    Väldigt dåligt.👎

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