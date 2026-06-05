Pojke misstänkt för bränder

Förra året var det

en stor brand med många bilar

i staden Ängelholm.

Över 30 bilar blev förstörda.

Samtidigt brann två garage ner.

I år har fler bilar

brunnit i Ängelholm.

En 15-årig pojke

är misstänkt för att

ha tänt eld på bilarna.

Han är också misstänkt

för att ha försökt elda

ännu fler bilar.

Nu ska det bli

en rättegång om det.

Pojken har filmat

sig själv vid brotten.

Sedan ska filmerna

ha spridits på internet.

Det säger åklagaren

Christofer Linder.

Han säger att pojken

har med en farlig

grupp att göra.

SVT säger att

gruppen heter 764.

Det är en grupp som

är känd för brott

på internet.

Personer i gruppen

tvingar folk att

göra dåliga saker.

Pojken är också

misstänkt för brottet

barnpornografi

efter att poliserna

hittade en film

i pojkens mobil.

8 SIDOR/TT