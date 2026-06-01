PSG vann igen

De bästa lagen i fotboll

i Europa spelar

i tävlingen Champions League.

I lördags var det final

i Champions League för herrar.

Matchen var i staden

Budapest i Ungern.

Paris Saint-Germain, PSG,

från Frankrike spelade mot

Arsenal från Storbritannien.

Matchen var mycket jämn.

Det stod 1–1

efter 90 minuter.

Det blev förlängning

och straffar.

Då missade Arsenal

en straff mer än PSG.

PSG vann.

Det är andra året

i rad som PSG vinner

Champions League.

Viktor Gyökeres från

Sverige spelade

i Arsenals lag.

Han gjorde mål på

en av straffarna.

Efter matchen firade

PSGs fans i Frankrike.

Det slutade med mycket bråk

mellan fans och poliser.

I Paris tände fansen

eld på affärer och bilar.

Poliserna tog fast

nästan 900 personer.

Det säger Frankrikes

minister Laurent Nuñes.

8 SIDOR/TT