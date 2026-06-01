Spelarna i laget Paris Saint-Germain firar segern i Champions League. Foto: Petr Josek/AP/TT
PSGs fans firar segern i Paris. Det blev mycket bråk med poliserna. Foto: Thomas Padilla/AP/TT
Poliser som jobbar i Paris. Foto: Thomas Padilla/AP/TT
PSG vann igen
De bästa lagen i fotboll
i Europa spelar
i tävlingen Champions League.
I lördags var det final
i Champions League för herrar.
Matchen var i staden
Budapest i Ungern.
Paris Saint-Germain, PSG,
från Frankrike spelade mot
Arsenal från Storbritannien.
Matchen var mycket jämn.
Det stod 1–1
efter 90 minuter.
Det blev förlängning
och straffar.
Då missade Arsenal
en straff mer än PSG.
PSG vann.
Det är andra året
i rad som PSG vinner
Champions League.
Viktor Gyökeres från
Sverige spelade
i Arsenals lag.
Han gjorde mål på
en av straffarna.
Efter matchen firade
PSGs fans i Frankrike.
Det slutade med mycket bråk
mellan fans och poliser.
I Paris tände fansen
eld på affärer och bilar.
Poliserna tog fast
nästan 900 personer.
Det säger Frankrikes
minister Laurent Nuñes.
8 SIDOR/TT
Lagen som vunnit Champions League
Här är lagen som vunnit
Champions League de senaste tio åren.
- År 2026 Paris SG
- År 2025 Paris SG
- År 2024 Real Madrid
- År 2023 Manchester City
- År 2022 Real Madrid
- År 2021 Chelsea
- År 2020 Bayern München
- År 2019 Liverpool
- År 2018 Real Madrid
- År 2017 Real Madrid
1 juni 2026
Arsenal skulle vinna för då hade Gyökeres vunnit champions League för att då skulle Gyökeres vara den andra Svensken som har vunnit Champions league!
