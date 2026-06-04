Världen
De räknar röster i valet i Etiopien. Foto: Amanuel Sileshi/AP/TT
Det är val i Etiopien
Den här veckan
är det val i landet
Etiopien i Afrika.
Folket ska rösta om
vilka partier som ska
vara med i riksdagen.
Det är Abiy Ahmed
som är ledare i landet.
Många experter tror
att hans parti kommer
att vinna valet.
Abiy Ahmed har varit
ledare för regeringen
i Etiopien sedan år 2018.
Han gjorde att det
blev fred mellan länderna
Etiopien och Eritrea.
För det fick han
Nobels fredspris.
Men han har fått kritik
för att han försöker
styra Etiopien hårdare.
Regeringens soldater
har också krigat mot
en grupp i området
Tigray i Etiopien.
8 SIDOR/TT
Etiopien
- Etiopien ligger
i östra Afrika.
Det bor över 130 miljoner
människor i landet.
- I Afrika är det
bara landet Nigeria
som har fler människor.
- Huvudstaden i Etiopien
heter Addis Abeba.
- Ledaren för regeringen
heter Abiy Ahmed.
- Det finns många
folkgrupper i landet.
Oromo, amhara,
somalier och tigreaner
är de största grupperna.
De har egna språk.
4 juni 2026
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