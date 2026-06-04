Det är val i Etiopien

Den här veckan

är det val i landet

Etiopien i Afrika.

Folket ska rösta om

vilka partier som ska

vara med i riksdagen.

Det är Abiy Ahmed

som är ledare i landet.

Många experter tror

att hans parti kommer

att vinna valet.

Abiy Ahmed har varit

ledare för regeringen

i Etiopien sedan år 2018.

Han gjorde att det

blev fred mellan länderna

Etiopien och Eritrea.

För det fick han

Nobels fredspris.

Men han har fått kritik

för att han försöker

styra Etiopien hårdare.

Regeringens soldater

har också krigat mot

en grupp i området

Tigray i Etiopien.

8 SIDOR/TT