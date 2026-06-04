Världen

Flera personer står runt med bord. Det ligger papperslappar på bordet.

De räknar röster i valet i Etiopien. Foto: Amanuel Sileshi/AP/TT

Det är val i Etiopien

Den här veckan
är det val i landet
Etiopien i Afrika.

Folket ska rösta om
vilka partier som ska
vara med i riksdagen.

Det är Abiy Ahmed
som är ledare i landet.
Många experter tror
att hans parti kommer
att vinna valet.

Abiy Ahmed har varit
ledare för regeringen
i Etiopien sedan år 2018.

Han gjorde att det
blev fred mellan länderna
Etiopien och Eritrea.
För det fick han
Nobels fredspris.

Men han har fått kritik
för att han försöker
styra Etiopien hårdare.

Regeringens soldater
har också krigat mot
en grupp i området
Tigray i Etiopien.

8 SIDOR/TT

Etiopien

  • Etiopien ligger
    i östra Afrika.
    Det bor över 130 miljoner
    människor i landet.
  • I Afrika är det
    bara landet Nigeria
    som har fler människor.
  • Huvudstaden i Etiopien
    heter Addis Abeba.
  • Ledaren för regeringen
    heter Abiy Ahmed.
  • Det finns många
    folkgrupper i landet.
    Oromo, amhara,
    somalier och tigreaner
    är de största grupperna.
    De har egna språk.
En närbild på Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Foto: Amanuel Sileshi/AP/TT

4 juni 2026

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1 kommentar
  1. Olle😁 skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:28

    Undra

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