Två vuxna och två barn står på en gata. De tittar i sina mobiler.

Folk som tittar i sina mobiler. Foto: Hasse Holmberg/TT

Tips för mindre mobil

Nästan alla i Sverige
har en mobiltelefon.
Många tittar mycket i dem.

Många vuxna tycker att de
använder mobilen för mycket.
Det visar en undersökning.

Folkhälsomyndigheten
tycker att vuxna ska använda
mobilen mindre.

De säger att vuxna
ska lägga bort sin mobil
när de är med sina barn.

Folkhälsomyndigheten
har nya tips som ska få vuxna
att titta mindre i mobilen.

De tycker att vuxna
borde ordna platser i hemmet
där ingen använder mobilen.
Till exempel
vid bordet när vi äter
och i sovrummet.

Om vuxna använder mobilen
på ett bra sätt kan fler barn
också göra det, tror experterna.

Den 1 juni varje år
är det den mobilfria dagen.

Då tycker en organisation
att människor inte ska
använda mobilen.
Då får vi mer lugn och ro,
tycker organisationen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

1 juni 2026

