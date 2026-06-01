Tips för mindre mobil

Nästan alla i Sverige

har en mobiltelefon.

Många tittar mycket i dem.

Många vuxna tycker att de

använder mobilen för mycket.

Det visar en undersökning.

Folkhälsomyndigheten

tycker att vuxna ska använda

mobilen mindre.

De säger att vuxna

ska lägga bort sin mobil

när de är med sina barn.

Folkhälsomyndigheten

har nya tips som ska få vuxna

att titta mindre i mobilen.

De tycker att vuxna

borde ordna platser i hemmet

där ingen använder mobilen.

Till exempel

vid bordet när vi äter

och i sovrummet.

Om vuxna använder mobilen

på ett bra sätt kan fler barn

också göra det, tror experterna.

Den 1 juni varje år

är det den mobilfria dagen.

Då tycker en organisation

att människor inte ska

använda mobilen.

Då får vi mer lugn och ro,

tycker organisationen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

