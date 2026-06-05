Vardags
Förra året var det regnigt på Skansen på nationaldagen. Foto: Magnus Lejhall/TT
Folk firar Sveriges dag
Lördagen den 6 juni
är det Sveriges nationaldag.
Det är en dag
för att fira Sverige.
Det finns två anledningar
till att Sverige firar den 6 juni.
Den ena anledningen
är att Gustav Vasa blev kung
i Sverige den 6 juni år 1523.
Han var en viktig kung.
Den andra anledningen
är att Sverige fick
den viktiga lagen
regeringsformen
den 6 juni år 1809.
Länge var nationaldagen
en vanlig dag i Sverige.
Folk jobbade
och gick i skolan.
Men sedan år 2005
är många lediga.
Då blev nationaldagen
en röd dag i kalendern.
Det var politikerna i riksdagen
som bestämde det.
Dagen firas
på många platser.
En av platserna
är Skansen i Stockholm.
SVT visar det på tv
klockan 20.00 på lördag.
Kungen, drottningen
och flera artister är med.
Nationaldagen kallas också
Svenska flaggans dag.
Gustav har namnsdag.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
5 juni 2026
🥰😎
💙💛
Viktigt dag för alla ❤️
❤️
Vi firar Kungsdagen i Nederlanderna. Alla är fri.😀
Önskar er en fin nationaldag! 🇸🇪
Jag och min familj firar alltid svenska högtider vi har bott i Sverige i 15 år och näst blir det midsommar,sen kräftskivan. Älskar Sverige mycket fint land.