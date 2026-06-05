Vardags

Folk står framför scenen på Skansen. Det är kungen, drottningen, Victoria och flera andra.

Förra året var det regnigt på Skansen på nationaldagen. Foto: Magnus Lejhall/TT

Folk firar Sveriges dag

Lördagen den 6 juni
är det Sveriges nationaldag.
Det är en dag
för att fira Sverige.

Det finns två anledningar
till att Sverige firar den 6 juni.

Den ena anledningen
är att Gustav Vasa blev kung
i Sverige den 6 juni år 1523.
Han var en viktig kung.

Den andra anledningen
är att Sverige fick
den viktiga lagen
regeringsformen
den 6 juni år 1809.

Länge var nationaldagen
en vanlig dag i Sverige.
Folk jobbade
och gick i skolan.

Men sedan år 2005
är många lediga.
Då blev nationaldagen
en röd dag i kalendern.
Det var politikerna i riksdagen
som bestämde det.

Dagen firas
på många platser.
En av platserna
är Skansen i Stockholm.

SVT visar det på tv
klockan 20.00 på lördag.
Kungen, drottningen
och flera artister är med.

Nationaldagen kallas också
Svenska flaggans dag.
Gustav har namnsdag.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

5 juni 2026

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7 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    5 juni, 2026 kl. 10:53

    🥰😎

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  2. Faroiba skriver:
    5 juni, 2026 kl. 11:34

    💙💛

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  3. Amina skriver:
    5 juni, 2026 kl. 12:14

    Viktigt dag för alla ❤️

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  4. Oleksandr skriver:
    5 juni, 2026 kl. 15:46

    ❤️

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  5. Heleen skriver:
    5 juni, 2026 kl. 16:25

    Vi firar Kungsdagen i Nederlanderna. Alla är fri.😀

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  6. Söt skriver:
    5 juni, 2026 kl. 18:09

    Önskar er en fin nationaldag! 🇸🇪

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  7. Ali skriver:
    5 juni, 2026 kl. 20:10

    Jag och min familj firar alltid svenska högtider vi har bott i Sverige i 15 år och näst blir det midsommar,sen kräftskivan. Älskar Sverige mycket fint land.

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