Folk firar Sveriges dag

Lördagen den 6 juni

är det Sveriges nationaldag.

Det är en dag

för att fira Sverige.

Det finns två anledningar

till att Sverige firar den 6 juni.

Den ena anledningen

är att Gustav Vasa blev kung

i Sverige den 6 juni år 1523.

Han var en viktig kung.

Den andra anledningen

är att Sverige fick

den viktiga lagen

regeringsformen

den 6 juni år 1809.

Länge var nationaldagen

en vanlig dag i Sverige.

Folk jobbade

och gick i skolan.

Men sedan år 2005

är många lediga.

Då blev nationaldagen

en röd dag i kalendern.

Det var politikerna i riksdagen

som bestämde det.

Dagen firas

på många platser.

En av platserna

är Skansen i Stockholm.

SVT visar det på tv

klockan 20.00 på lördag.

Kungen, drottningen

och flera artister är med.

Nationaldagen kallas också

Svenska flaggans dag.

Gustav har namnsdag.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR