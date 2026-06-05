Sverige

Ett rum på ett sjukhus.

Ett rum på ett sjukhus. Foto: TT

Läkare straffad när patient dog

En 49-årig kvinna
behövde hjälp med en operation
av magen.
Hon hade tidigare fött barn
med kejsarsnitt.
Hon hade problem med smärta.

Hon bokade tid hos
en läkare i Malmö.
Det var ett privat företag
som bland annat gjorde
skönhetsoperationer.

Men operationen gick dåligt.
Kvinnan dog.

Nu har Svea hovrätt dömt
läkaren till två år i fängelse.
Läkaren gjorde flera fel.

  • Han använde läkemedel
    på ett farligt sätt.
  • Han skrev inte upp vad
    som hände under operationen.
  • Han saknade rätt utbildning
    i Sverige.

Läkaren jobbade för
företaget Oranos.

Myndigheten IVO
tvingade företaget
att stänga efter operationen.
Det fanns allvarliga brister
med hur de jobbade.

Läkaren får inte jobba
som läkare i Sverige mer.
Han ska betala
460 tusen kronor
till kvinnans familj.

Läkaren har sagt
att han är oskyldig
och att han hade
rätt utbildning
från ett annat land.

8 SIDOR/TT

5 juni 2026

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8 kommentarer
  1. s skriver:
    5 juni, 2026 kl. 12:23

    Ingen bra doktor!!!

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  2. CE skriver:
    5 juni, 2026 kl. 13:02

    inte schyst för kvinnans familj

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  3. Sara skriver:
    5 juni, 2026 kl. 13:07

    Omg så synd. Jag tycker att han ska betala 💰mycket mer

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  4. Anonym skriver:
    5 juni, 2026 kl. 13:21

    Oroväckande. Jag misstänker att den land han kommer ifrån, ställer lägre krav på utbildningen.

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      5 juni, 2026 kl. 13:58

      Hej!

      Vi vet inte vilket land
      läkaren kommer ifrån.
      Det kan vara Sverige.
      Många svenskar pluggar
      till läkare i andra länder.

      Hälsningar från 8 Sidor

  5. Andreas skriver:
    5 juni, 2026 kl. 13:31

    460 tusen för ett liv han tog??? Var kvinnan inte värd mer än så. skamligt synd om familjen och framförallt barnen.

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  6. L skriver:
    5 juni, 2026 kl. 14:51

    vad sorgligt att hon dog😢😢😭

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  7. Anonym skriver:
    5 juni, 2026 kl. 18:06

    Du stava fel 😑 8 sidor

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