Läkare straffad när patient dog

En 49-årig kvinna

behövde hjälp med en operation

av magen.

Hon hade tidigare fött barn

med kejsarsnitt.

Hon hade problem med smärta.

Hon bokade tid hos

en läkare i Malmö.

Det var ett privat företag

som bland annat gjorde

skönhetsoperationer.

Men operationen gick dåligt.

Kvinnan dog.

Nu har Svea hovrätt dömt

läkaren till två år i fängelse.

Läkaren gjorde flera fel.

Han använde läkemedel

på ett farligt sätt.

på ett farligt sätt. Han skrev inte upp vad

som hände under operationen.

som hände under operationen. Han saknade rätt utbildning

i Sverige.

Läkaren jobbade för

företaget Oranos.

Myndigheten IVO

tvingade företaget

att stänga efter operationen.

Det fanns allvarliga brister

med hur de jobbade.

Läkaren får inte jobba

som läkare i Sverige mer.

Han ska betala

460 tusen kronor

till kvinnans familj.

Läkaren har sagt

att han är oskyldig

och att han hade

rätt utbildning

från ett annat land.

8 SIDOR/TT