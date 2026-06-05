Sverige
Ett rum på ett sjukhus. Foto: TT
Läkare straffad när patient dog
En 49-årig kvinna
behövde hjälp med en operation
av magen.
Hon hade tidigare fött barn
med kejsarsnitt.
Hon hade problem med smärta.
Hon bokade tid hos
en läkare i Malmö.
Det var ett privat företag
som bland annat gjorde
skönhetsoperationer.
Men operationen gick dåligt.
Kvinnan dog.
Nu har Svea hovrätt dömt
läkaren till två år i fängelse.
Läkaren gjorde flera fel.
- Han använde läkemedel
på ett farligt sätt.
- Han skrev inte upp vad
som hände under operationen.
- Han saknade rätt utbildning
i Sverige.
Läkaren jobbade för
företaget Oranos.
Myndigheten IVO
tvingade företaget
att stänga efter operationen.
Det fanns allvarliga brister
med hur de jobbade.
Läkaren får inte jobba
som läkare i Sverige mer.
Han ska betala
460 tusen kronor
till kvinnans familj.
Läkaren har sagt
att han är oskyldig
och att han hade
rätt utbildning
från ett annat land.
8 SIDOR/TT
5 juni 2026
Ingen bra doktor!!!
inte schyst för kvinnans familj
Omg så synd. Jag tycker att han ska betala 💰mycket mer
Oroväckande. Jag misstänker att den land han kommer ifrån, ställer lägre krav på utbildningen.
Hej!
Vi vet inte vilket land
läkaren kommer ifrån.
Det kan vara Sverige.
Många svenskar pluggar
till läkare i andra länder.
Hälsningar från 8 Sidor
460 tusen för ett liv han tog??? Var kvinnan inte värd mer än så. skamligt synd om familjen och framförallt barnen.
vad sorgligt att hon dog😢😢😭
Du stava fel 😑 8 sidor