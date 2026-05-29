Fira mamma på söndag

På söndag den 31 maj

är det mors dag.

Då firar många sina

mammor med blommor

och presenter.

I Sverige har mammorna

haft en egen dag

i över hundra år.

De flesta i Sverige

firar mors dag.

Nästan 80 procent

tänker göra det i år.

Det visar en rapport

från organisationen

Svensk Handel.

Experter har räknat ut att

mammorna kommer få presenter

för 1,5 miljarder kronor.

Men för fler än hälften

av mammorna är inte

sakerna viktiga.

Den bästa presenten för dem

är att vara med sina barn.

Det visar rapporten.

– Mors dag handlar inte

om stora och dyra presenter.

Det handlar om att visa

att du tycker om din mamma.

Bjud henne på middag.

Var tillsammans.

Det är mitt tips.

Det säger Brill Ivarsson

från Svensk Handel.

