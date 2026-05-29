På söndag är det mors dag. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Fira mamma på söndag
På söndag den 31 maj
är det mors dag.
Då firar många sina
mammor med blommor
och presenter.
I Sverige har mammorna
haft en egen dag
i över hundra år.
De flesta i Sverige
firar mors dag.
Nästan 80 procent
tänker göra det i år.
Det visar en rapport
från organisationen
Svensk Handel.
Experter har räknat ut att
mammorna kommer få presenter
för 1,5 miljarder kronor.
Men för fler än hälften
av mammorna är inte
sakerna viktiga.
Den bästa presenten för dem
är att vara med sina barn.
Det visar rapporten.
– Mors dag handlar inte
om stora och dyra presenter.
Det handlar om att visa
att du tycker om din mamma.
Bjud henne på middag.
Var tillsammans.
Det är mitt tips.
Det säger Brill Ivarsson
från Svensk Handel.
8 SIDOR
29 maj 2026
Jag gratulerade till min mor till MDZ!😢❤
Ja det ska bli kul mina barn kommer hem, redan på lördag .vi ska äta gott och umgås.
Ja äntligen! jag hoppas att mina barn ger mig många presenter😃😊🥰
På söndag firar jag istället min födelsedag. Jag blir 57 år.
Jag ska göra det också
Mors dag vad är det för något?
Grattis grattis bebi hoppas din dag blir fin
Maja var är du!🥺
Fin bild 8 sidor.
Jag vill inte ha några presenter ,jag vi bara ha mina barn nära mig .
Bebi Peggy-STOR GRATTIS FRÅN MIG! Vad synd att jag har inte råd att köpa dig något…vad önskar du dig? Bok? blommorna? Jag önskar dig bra hälsa och att någon ge dig kuvert med pengar! MILENA🥳💞🥰/ jag önskar alla mammor trevlig tid med sina barn! hoppas att mina kommer också!🙂💜
PS: hoppas att alla mammor får fina presenter…jag firade MDZ och köpte till min mor bok om blommor och kosmetik…hon var glad!!! Idag finns så mycket sortiment med parfymer, böcker och vackra blommor att man måste köpa det! Vad härligt! Ni kan berätta senare vad fick ni!😊😍🙂💛💙