Vardags

En mygga sitter på hud med hår på.

En mygga som sticker en människa. Foto: TT

Chans till färre myggor

Sommaren betyder
att det kommer myggor.
Men den här sommaren kan det
bli färre myggor än vanligt.

Det säger experter
på myndigheten SVA.

Det beror på att det har
varit en vinter med lite snö.
Då blir det färre pölar
med vatten i skogen.
Myggor behöver pölar
där de kan lägga sina ägg.

Färre pölar ger chans
till färre myggor.

Det säger Anders Lindström
till Sveriges Radio.
Han forskar om myggor.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

FRÅGA

Har du blivit stucken av en mygga i år?

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3 juni 2026

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6 kommentarer
  1. Maja skriver:
    3 juni, 2026 kl. 10:53

    Det låter skönt om det blir färre myggor i sommar. Det gör det lättare att vara ute och njuta av vädret.

    Svara
  2. JAG VET skriver:
    3 juni, 2026 kl. 12:11

    MYGGOR ÄR JU MAT TILL FÅGLAR

    Svara
  3. . skriver:
    3 juni, 2026 kl. 12:37

    dom äckliga krypp gillar mig men de måste finnas för fåglarna ska överleva. så vi får vänja oss vid dom tyvärr.

    Svara
  4. Djur proffs skriver:
    3 juni, 2026 kl. 13:12

    Mygg behöver föda

    Svara
  5. Djur proffs skriver:
    3 juni, 2026 kl. 13:13

    Jag menade att mygg behöver också föda inte bara fåglar

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  6. # . ! skriver:
    3 juni, 2026 kl. 14:28

    gött enkligen en lugn sommar

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