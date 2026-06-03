Sommaren betyder

att det kommer myggor.

Men den här sommaren kan det

bli färre myggor än vanligt.

Det säger experter

på myndigheten SVA.

Det beror på att det har

varit en vinter med lite snö.

Då blir det färre pölar

med vatten i skogen.

Myggor behöver pölar

där de kan lägga sina ägg.

Färre pölar ger chans

till färre myggor.

Det säger Anders Lindström

till Sveriges Radio.

Han forskar om myggor.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

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