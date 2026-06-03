Vardags
En mygga som sticker en människa. Foto: TT
Chans till färre myggor
Sommaren betyder
att det kommer myggor.
Men den här sommaren kan det
bli färre myggor än vanligt.
Det säger experter
på myndigheten SVA.
Det beror på att det har
varit en vinter med lite snö.
Då blir det färre pölar
med vatten i skogen.
Myggor behöver pölar
där de kan lägga sina ägg.
Färre pölar ger chans
till färre myggor.
Det säger Anders Lindström
till Sveriges Radio.
Han forskar om myggor.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
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3 juni 2026
Det låter skönt om det blir färre myggor i sommar. Det gör det lättare att vara ute och njuta av vädret.
MYGGOR ÄR JU MAT TILL FÅGLAR
dom äckliga krypp gillar mig men de måste finnas för fåglarna ska överleva. så vi får vänja oss vid dom tyvärr.
Mygg behöver föda
Jag menade att mygg behöver också föda inte bara fåglar
gött enkligen en lugn sommar