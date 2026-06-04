Franskt rekord i värme

Det har varit

en mycket varm vår

i flera länder i Europa.

I Frankrike har det varit

den varmaste våren någonsin

sedan experter började

mäta temperaturen

i början av 1900-talet.

Det har också varit rekord

i värme i Norge,

England och Wales.

I England var det

över 30 grader varmt

sex dagar i rad

i slutet av maj.

I Norge har temperaturen i vår

varit mer än två grader

över det normala.

– År 2026 slår det tidigare

rekordet som var från år 2024.

Det säger den norska

experten Jostein Mamen

som forskar om klimatet.

8 SIDOR/TT