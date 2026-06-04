Världen
Människor sitter i solen i staden Paris i Frankrike. Foto: Thomas Padilla/AP/TT
Franskt rekord i värme
Det har varit
en mycket varm vår
i flera länder i Europa.
I Frankrike har det varit
den varmaste våren någonsin
sedan experter började
mäta temperaturen
i början av 1900-talet.
Det har också varit rekord
i värme i Norge,
England och Wales.
I England var det
över 30 grader varmt
sex dagar i rad
i slutet av maj.
I Norge har temperaturen i vår
varit mer än två grader
över det normala.
– År 2026 slår det tidigare
rekordet som var från år 2024.
Det säger den norska
experten Jostein Mamen
som forskar om klimatet.
8 SIDOR/TT
4 juni 2026
usch jag gillar inte värme 😪😪😪😪