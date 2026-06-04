Världen

Människor sitter på en gräsmatta.

Människor sitter i solen i staden Paris i Frankrike. Foto: Thomas Padilla/AP/TT

Franskt rekord i värme

Det har varit
en mycket varm vår
i flera länder i Europa.

I Frankrike har det varit
den varmaste våren någonsin
sedan experter började
mäta temperaturen
i början av 1900-talet.

Det har också varit rekord
i värme i Norge,
England och Wales.

I England var det
över 30 grader varmt
sex dagar i rad
i slutet av maj.

I Norge har temperaturen i vår
varit mer än två grader
över det normala.

– År 2026 slår det tidigare
rekordet som var från år 2024.

Det säger den norska
experten Jostein Mamen
som forskar om klimatet.

8 SIDOR/TT

4 juni 2026

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1 kommentar
  1. . skriver:
    4 juni, 2026 kl. 15:26

    usch jag gillar inte värme 😪😪😪😪

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