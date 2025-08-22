Sport
Isabelle Haak är en av världens bästa spelare i volleyboll. Foto: Henrik Eberlund/TT
Sveriges damer spelar VM
Den 22 augusti
börjar VM i volleyboll
för damer.
VM är i Thailand.
Det är första gången
som Sveriges damer
spelar VM i volleyboll.
Isabelle Haak är
en av världens
bästa spelare.
Hon spelar i Sveriges lag.
– Jag ser fram
emot VM. Det ska
bli kul, säger Isabelle Haak
till tidningen Dagens Nyheter.
Trots att Isabelle Haak
är bland de bästa
tror många att
det kan bli svårt.
Men många hoppas
att Sverige kan spela
vidare efter gruppspelet.
Sverige fick en bra lottning.
De spelar mot lag
som inte är lika bra.
– Jag hoppas vi
kan visa att
vi förtjänar att
få spela VM,
säger Isabelle Haak.
Sverige ska spela
sina tre matcher
i Bangkok, Thailands
huvudstad.
De möter Nederländerna,
Thailand och Egypten.
De två bästa lagen
i varje grupp
får spela åttondelsfinal.
Sverige har bäst chans
att vinna mot
Thailand och Egypten.
Isabelle Haak pratade
nyligen i Sveriges Radios
program Sommar i P1.
Hon berättade bland annat
att hon spelade
och tränade för
mycket förra året.
Det blev för många
träningar och matcher
i laget Conegliano
i Italien och
med landslaget.
Hon blev mycket trött.
Hon var tvungen
att ta en paus
från volleyboll.
Nu mår hon bättre.
– Det har varit viktigt
för mig att inte
bara tänka på volleyboll.
Det har varit viktigt
att ha ett vanligt
liv också. Jag pratar
med en psykolog
som hjälper mig mycket.
Jag trivs bättre
med mitt liv nu,
säger Isabelle Haak.
JAN NYMAN
VM i volleyboll
- Tävlingen är i fyra olika städer
i landet Thailand.
- 32 länder är med i VM i volleyboll.
- Lagen spelar först matcher
i åtta grupper.
- De två bästa lagen i varje grupp
får spela slutspel.
- Den 7 september är det final.
- Du kan se Sveriges matcher i SVT.
Fredagen den 22 augusti
Nederländerna mot Sverige
Söndagen den 24 augusti
Thailand mot Sverige
Tisdagen den 26 augusti
Sverige mot Egypten
22 augusti 2025