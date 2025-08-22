Den 22 augusti

börjar VM i volleyboll

för damer.

VM är i Thailand.

Det är första gången

som Sveriges damer

spelar VM i volleyboll.

Isabelle Haak är

en av världens

bästa spelare.

Hon spelar i Sveriges lag.

– Jag ser fram

emot VM. Det ska

bli kul, säger Isabelle Haak

till tidningen Dagens Nyheter.

Trots att Isabelle Haak

är bland de bästa

tror många att

det kan bli svårt.

Men många hoppas

att Sverige kan spela

vidare efter gruppspelet.

Sverige fick en bra lottning.

De spelar mot lag

som inte är lika bra.

– Jag hoppas vi

kan visa att

vi förtjänar att

få spela VM,

säger Isabelle Haak.

Sverige ska spela

sina tre matcher

i Bangkok, Thailands

huvudstad.

De möter Nederländerna,

Thailand och Egypten.

De två bästa lagen

i varje grupp

får spela åttondelsfinal.

Sverige har bäst chans

att vinna mot

Thailand och Egypten.

Isabelle Haak pratade

nyligen i Sveriges Radios

program Sommar i P1.

Hon berättade bland annat

att hon spelade

och tränade för

mycket förra året.

Det blev för många

träningar och matcher

i laget Conegliano

i Italien och

med landslaget.

Hon blev mycket trött.

Hon var tvungen

att ta en paus

från volleyboll.

Nu mår hon bättre.

– Det har varit viktigt

för mig att inte

bara tänka på volleyboll.

Det har varit viktigt

att ha ett vanligt

liv också. Jag pratar

med en psykolog

som hjälper mig mycket.

Jag trivs bättre

med mitt liv nu,

säger Isabelle Haak.

JAN NYMAN