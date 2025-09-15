Sport
Armand Duplantis vann guld i VM i Japan. Foto: Ashley Landis/AP/TT
Nytt rekord av Duplantis
Svensken Armand Duplantis
är bäst i världen
på sporten stavhopp.
Han har flera rekord
och medaljer av guld.
Nu har han ett nytt guld
och ett nytt rekord.
Armand Duplantis hoppade
högst i VM i friidrott.
Tävlingarna är i Japans
huvudstad Tokyo.
I finalen var det
framför allt greken
Emmanouil Karalis
som utmanade Duplantis.
Men han lyckades inte
hoppa högre än sex meter.
Armand Duplantis hoppade
6,30 meter.
Det är nytt rekord i världen.
Tidigare på dagen blev
en annan svensk idrottare
klar för final i sin sport.
Det var Tobias Montler.
Han tävlar i längdhopp.
Finalen är den 17 september.
VM i Tokyo håller på
fram till den 21 september.
På svtplay.se kan du se VM.
8 SIDOR/TT
15 september 2025
FIN!!!GRATTIS!🙂💛💙