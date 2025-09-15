Sport

Han har precis hoppat. Han lyfter upp händerna och ler.

Armand Duplantis vann guld i VM i Japan. Foto: Ashley Landis/AP/TT

Nytt rekord av Duplantis

Svensken Armand Duplantis
är bäst i världen
på sporten stavhopp.
Han har flera rekord
och medaljer av guld.

Nu har han ett nytt guld
och ett nytt rekord.
Armand Duplantis hoppade
högst i VM i friidrott.
Tävlingarna är i Japans
huvudstad Tokyo.

I finalen var det
framför allt greken
Emmanouil Karalis
som utmanade Duplantis.
Men han lyckades inte
hoppa högre än sex meter.

Armand Duplantis hoppade
6,30 meter.
Det är nytt rekord i världen.

Tidigare på dagen blev
en annan svensk idrottare
klar för final i sin sport.
Det var Tobias Montler.
Han tävlar i längdhopp.
Finalen är den 17 september.

VM i Tokyo håller på
fram till den 21 september.
På svtplay.se kan du se VM.

8 SIDOR/TT

15 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    15 september, 2025 kl. 16:01

    FIN!!!GRATTIS!🙂💛💙

    Svara
