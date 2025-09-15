Nytt rekord av Duplantis

Svensken Armand Duplantis

är bäst i världen

på sporten stavhopp.

Han har flera rekord

och medaljer av guld.

Nu har han ett nytt guld

och ett nytt rekord.

Armand Duplantis hoppade

högst i VM i friidrott.

Tävlingarna är i Japans

huvudstad Tokyo.

I finalen var det

framför allt greken

Emmanouil Karalis

som utmanade Duplantis.

Men han lyckades inte

hoppa högre än sex meter.

Armand Duplantis hoppade

6,30 meter.

Det är nytt rekord i världen.

Tidigare på dagen blev

en annan svensk idrottare

klar för final i sin sport.

Det var Tobias Montler.

Han tävlar i längdhopp.

Finalen är den 17 september.

VM i Tokyo håller på

fram till den 21 september.

På svtplay.se kan du se VM.

8 SIDOR/TT