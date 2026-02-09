Guld och silver till Sverige

Det är olympiska spel i Italien.

I lördags började tävlingarna

i skidor för damer.

Det blev succé för Sverige.

Frida Karlsson vann guld.

Ebba Andersson vann silver.

De tävlade i skiathlon.

Då kör de halva loppet

i klassisk stil och

andra halvan i fri stil.

Frida Karlsson åkte

i mål långt före alla andra.

Hon var nästan en minut

före Ebba Andersson.

– Det var så kul i dag.

Vi hade väldigt bra skidor.

Plötsligt hade jag vunnit.

Det sa Frida Karlsson

efter loppet.

I dag, måndag, har Sverige

chans att vinna fler medaljer.

Det svenska paret Isabella

och Rasmus Wranå spelar

semifinal i mixed curling.

Semifinalerna börjar klockan 18.

Du kan se matcherna i SVT.

Många pratar om

Lindsey Vonn från USA.

Hon var favorit till

att vinna guld

i störtlopp i OS.

Men före OS skadade

hon sig i ett knä.

Ändå körde hon

tävlingen i OS i söndags.

Hon är 41 år och ville

vinna ett sista guld i OS.

Men det gick illa.

Lindsey Vonn kraschade

och bröt benet.

Hon fick åka helikopter

till sjukhuset.

Många tror att hon

måste sluta tävla nu.

8 SIDOR/TT