    Ebba Andersson och Frida Karlsson kramar varandra efter tävlingen i lördags. Foto: Christine Olsson/TT

    Frida Karlsson på väg mot mål. Foto: Christine Olsson/TT

    Isabella Wranå och Rasmus Wranå kan ta medalj i mixed curling. Foto: Pontus Lundahl/TT

    Lindsey Vonn från USA har ont efter sin krasch i OS. Foto: AP/TT

Guld och silver till Sverige

Det är olympiska spel i Italien.
I lördags började tävlingarna
i skidor för damer.
Det blev succé för Sverige.

Frida Karlsson vann guld.
Ebba Andersson vann silver.
De tävlade i skiathlon.
Då kör de halva loppet
i klassisk stil och
andra halvan i fri stil.

Frida Karlsson åkte
i mål långt före alla andra.
Hon var nästan en minut
före Ebba Andersson.

– Det var så kul i dag.
Vi hade väldigt bra skidor.
Plötsligt hade jag vunnit.

Det sa Frida Karlsson
efter loppet.

I dag, måndag, har Sverige
chans att vinna fler medaljer.
Det svenska paret Isabella
och Rasmus Wranå spelar
semifinal i mixed curling.

Semifinalerna börjar klockan 18.
Du kan se matcherna i SVT.

Många pratar om
Lindsey Vonn från USA.
Hon var favorit till
att vinna guld
i störtlopp i OS.
Men före OS skadade
hon sig i ett knä.

Ändå körde hon
tävlingen i OS i söndags.
Hon är 41 år och ville
vinna ett sista guld i OS.

Men det gick illa.
Lindsey Vonn kraschade
och bröt benet.
Hon fick åka helikopter
till sjukhuset.

Många tror att hon
måste sluta tävla nu.

8 SIDOR/TT

9 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Sharon skriver:
    9 februari, 2026 kl. 10:56

    Bra jobbat.

    Svara
