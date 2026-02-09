Sport
Ebba Andersson och Frida Karlsson kramar varandra efter tävlingen i lördags. Foto: Christine Olsson/TT
Frida Karlsson på väg mot mål. Foto: Christine Olsson/TT
Isabella Wranå och Rasmus Wranå kan ta medalj i mixed curling. Foto: Pontus Lundahl/TT
Lindsey Vonn från USA har ont efter sin krasch i OS. Foto: AP/TT
Guld och silver till Sverige
Det är olympiska spel i Italien.
I lördags började tävlingarna
i skidor för damer.
Det blev succé för Sverige.
Frida Karlsson vann guld.
Ebba Andersson vann silver.
De tävlade i skiathlon.
Då kör de halva loppet
i klassisk stil och
andra halvan i fri stil.
Frida Karlsson åkte
i mål långt före alla andra.
Hon var nästan en minut
före Ebba Andersson.
– Det var så kul i dag.
Vi hade väldigt bra skidor.
Plötsligt hade jag vunnit.
Det sa Frida Karlsson
efter loppet.
I dag, måndag, har Sverige
chans att vinna fler medaljer.
Det svenska paret Isabella
och Rasmus Wranå spelar
semifinal i mixed curling.
Semifinalerna börjar klockan 18.
Du kan se matcherna i SVT.
Många pratar om
Lindsey Vonn från USA.
Hon var favorit till
att vinna guld
i störtlopp i OS.
Men före OS skadade
hon sig i ett knä.
Ändå körde hon
tävlingen i OS i söndags.
Hon är 41 år och ville
vinna ett sista guld i OS.
Men det gick illa.
Lindsey Vonn kraschade
och bröt benet.
Hon fick åka helikopter
till sjukhuset.
Många tror att hon
måste sluta tävla nu.
8 SIDOR/TT
9 februari 2026
Bra jobbat.