    Rasmus Wranå och Isabella Wranå. Foto: Anna Hållams/TT

    Lucas Raymond i Sveriges lag för herrar. Foto: Magnus Lejhall/TT

    Maja Nylén Persson i Sveriges lag för damer. Foto: Magnus Lejhall/TT

Nu börjar OS i Italien

Nu börjar OS i Italien.
Den första tävlingen
är curling med mixade lag.
Då är det en man
och en kvinna i samma lag.

I Sveriges lag är det två syskon.
De heter Rasmus Wranå
och Isabella Wranå.
Det är första gången
som en svensk bror och syster
tävlar i samma lag i OS.

De har sin första match
onsdagen den 4 februari
klockan 19.05.
Matchen går att se på SVT.

Senare i OS blir det ishockey.
I årets OS kommer alla de
bästa herrarna att vara med.

Det beror på att den kända
serien NHL har paus.
Alla spelare därifrån
kan nu spela för sina länder i OS.

Sveriges herrar har sin
första match den 11 februari.
Damernas lag är också med i OS.
De har sin första match den 5 februari.

Årets OS är i Milano
och Cortina i Italien.
Tävlingarna börjar den 4 februari
och håller på till den 22 februari.
OS betyder olympiska spel. 

Så kan du se OS på tv

Du kan se OS
i både SVT och TV4.
De visar olika sporter,
men delar på ishockey.

SVT visar de här sporterna:

  • Alpin skidåkning
  • Backhoppning
  • Curling, herrar och mixade lag
  • Ishockey, dam och herr,  delas med TV4
  • Konståkning
  • Längdskidor
  • Nordisk kombination som är
    längdskidor och backhoppning
  • Puckelpist
  • Short track som är skridskor
  • Skeleton som är kälke på is
  • Skridsko

TV4 visar de här sporterna:

  • Curling, damer
  • Bob som är släde på is
  • Freestyle på skidor
  • Ishockey, dam och herr,  delas med SVT
  • Rodel som är kälke på is
  • Skicross
  • Skidalpinism som är
    att gå och skida i berg
  • Skidskytte
  • Snowboard

Dessutom kommer sajten HBO Max
att visa allt från OS.
HBO Max kostar pengar.

Hon sitter på en soffa med armarna i kors. Hon tittar in i kameran. Karin Frick leder OS på SVT. Foto: Claudio Bresciani/TT

4 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. 4an skriver:
    4 februari, 2026 kl. 10:01

    Äntligen!

    Svara
  2. mormor en klagande svensk skriver:
    4 februari, 2026 kl. 10:37

    yes, jag ska se alla hockeymatcer🥳🥳🥳😃😃😃

    Svara
  3. bla skriver:
    4 februari, 2026 kl. 10:46

    Inte jag

    Svara
  4. Långsam läsare skriver:
    4 februari, 2026 kl. 12:39

    Jag upplevde texten var svår att läsa. Eftersom många namn gjorde min hjärna förvirrad.

    Svara
  5. Sverige skriver:
    4 februari, 2026 kl. 14:03

    Hoppas att Sverige kommer vinna 💚💚

    Svara
