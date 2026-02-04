Sport
Rasmus Wranå och Isabella Wranå. Foto: Anna Hållams/TT
Lucas Raymond i Sveriges lag för herrar. Foto: Magnus Lejhall/TT
Maja Nylén Persson i Sveriges lag för damer. Foto: Magnus Lejhall/TT
Nu börjar OS i Italien
Nu börjar OS i Italien.
Den första tävlingen
är curling med mixade lag.
Då är det en man
och en kvinna i samma lag.
I Sveriges lag är det två syskon.
De heter Rasmus Wranå
och Isabella Wranå.
Det är första gången
som en svensk bror och syster
tävlar i samma lag i OS.
De har sin första match
onsdagen den 4 februari
klockan 19.05.
Matchen går att se på SVT.
Senare i OS blir det ishockey.
I årets OS kommer alla de
bästa herrarna att vara med.
Det beror på att den kända
serien NHL har paus.
Alla spelare därifrån
kan nu spela för sina länder i OS.
Sveriges herrar har sin
första match den 11 februari.
Damernas lag är också med i OS.
De har sin första match den 5 februari.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Årets OS är i Milano
och Cortina i Italien.
Tävlingarna börjar den 4 februari
och håller på till den 22 februari.
OS betyder olympiska spel.
Så kan du se OS på tv
Du kan se OS
i både SVT och TV4.
De visar olika sporter,
men delar på ishockey.
SVT visar de här sporterna:
- Alpin skidåkning
- Backhoppning
- Curling, herrar och mixade lag
- Ishockey, dam och herr, delas med TV4
- Konståkning
- Längdskidor
- Nordisk kombination som är
längdskidor och backhoppning
- Puckelpist
- Short track som är skridskor
- Skeleton som är kälke på is
- Skridsko
TV4 visar de här sporterna:
- Curling, damer
- Bob som är släde på is
- Freestyle på skidor
- Ishockey, dam och herr, delas med SVT
- Rodel som är kälke på is
- Skicross
- Skidalpinism som är
att gå och skida i berg
- Skidskytte
- Snowboard
Dessutom kommer sajten HBO Max
att visa allt från OS.
HBO Max kostar pengar.
4 februari 2026
Äntligen!
yes, jag ska se alla hockeymatcer🥳🥳🥳😃😃😃
Inte jag
Jag upplevde texten var svår att läsa. Eftersom många namn gjorde min hjärna förvirrad.
Hoppas att Sverige kommer vinna 💚💚