Nu börjar OS i Italien.

Den första tävlingen

är curling med mixade lag.

Då är det en man

och en kvinna i samma lag.

I Sveriges lag är det två syskon.

De heter Rasmus Wranå

och Isabella Wranå.

Det är första gången

som en svensk bror och syster

tävlar i samma lag i OS.

De har sin första match

onsdagen den 4 februari

klockan 19.05.

Matchen går att se på SVT.

Senare i OS blir det ishockey.

I årets OS kommer alla de

bästa herrarna att vara med.

Det beror på att den kända

serien NHL har paus.

Alla spelare därifrån

kan nu spela för sina länder i OS.

Sveriges herrar har sin

första match den 11 februari.

Damernas lag är också med i OS.

De har sin första match den 5 februari.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Årets OS är i Milano

och Cortina i Italien.

Tävlingarna börjar den 4 februari

och håller på till den 22 februari.

OS betyder olympiska spel.