Sport
Isabella Wranå och Rasmus Wranå biter på sina medaljer av guld. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Syskonen vann guld i OS
OS i Italien har
börjat bra för Sverige.
I tisdags kväll vann
syskonen Isabella
och Rasmus Wranå guld
i curling för mixade par.
De vann finalen mot USA.
Det blev en mycket
spännande match.
Båda lagen spelade bra.
Före sista omgången
ledde USA med en poäng.
Men till slut kunde
Isabella Wranå avgöra matchen
och vinna
med den allra sista stenen.
Syskonen skrek av glädje.
– Att vinna guld i OS
är något alla idrottare
drömmer om.
Tänk att få göra det
tillsammans med sin bror.
Det känns helt otroligt.
Det säger Isabella Wranå.
Sverige har nu vunnit
tre guld, två silver
och ett brons i OS.
I dag, onsdag, tävlar
damerna i skidskytte.
Då kan det bli fler
medaljer till Sverige.
Tävlingen börjar
klockan 14.15 i TV4.
Du kan också se
Sveriges lag för herrar
tävla i curling.
Sverige spelar sin första match
mot Italien
klockan 19.05 i SVT.
I kväll börjar också
herrarnas tävling i ishockey.
Sverige spelar mot Italien.
Du kan se matchen
i TV4 klockan 21.10.
8 SIDOR/TT
11 februari 2026
