Syskonen vann guld i OS

OS i Italien har

börjat bra för Sverige.

I tisdags kväll vann

syskonen Isabella

och Rasmus Wranå guld

i curling för mixade par.

De vann finalen mot USA.

Det blev en mycket

spännande match.

Båda lagen spelade bra.

Före sista omgången

ledde USA med en poäng.

Men till slut kunde

Isabella Wranå avgöra matchen

och vinna

med den allra sista stenen.

Syskonen skrek av glädje.

– Att vinna guld i OS

är något alla idrottare

drömmer om.

Tänk att få göra det

tillsammans med sin bror.

Det känns helt otroligt.

Det säger Isabella Wranå.

Sverige har nu vunnit

tre guld, två silver

och ett brons i OS.

I dag, onsdag, tävlar

damerna i skidskytte.

Då kan det bli fler

medaljer till Sverige.

Tävlingen börjar

klockan 14.15 i TV4.

Du kan också se

Sveriges lag för herrar

tävla i curling.

Sverige spelar sin första match

mot Italien

klockan 19.05 i SVT.

I kväll börjar också

herrarnas tävling i ishockey.

Sverige spelar mot Italien.

Du kan se matchen

i TV4 klockan 21.10.

8 SIDOR/TT