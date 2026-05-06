Fler tittar på Youtube

Sajten Youtube är

populär i Sverige.

Nu tittar fler på Youtube

än på vanlig tv.

Det visar undersökningen

Mediebarometern.

Förra året tittade

52 procent av alla svenskar

på Youtube en vanlig dag.

Det var fler än året före.

De flesta som tittar

på Youtube är unga människor.

Men tittandet ökar mest

bland gamla människor.

– Youtube har mycket

att titta på.

Just nu ser vi att

fler gamla personer

också hittar dit.

Det säger Elisabeth Falk

som leder Mediebarometern.

Undersökningen

Mediebarometern

kommer varje år.

Den är gjord av forskare

i gruppen Nordicom

från Göteborgs universitet.

