Kultur

En person håller en mobil som visar film.

En person tittar på Youtube i sin mobil. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT

Fler tittar på Youtube

Sajten Youtube är
populär i Sverige.
Nu tittar fler på Youtube
än på vanlig tv.

Det visar undersökningen
Mediebarometern.

Förra året tittade
52 procent av alla svenskar
på Youtube en vanlig dag.
Det var fler än året före.

De flesta som tittar
på Youtube är unga människor.
Men tittandet ökar mest
bland gamla människor.

– Youtube har mycket
att titta på.
Just nu ser vi att
fler gamla personer
också hittar dit.

Det säger Elisabeth Falk
som leder Mediebarometern.

Undersökningen
Mediebarometern
kommer varje år.

Den är gjord av forskare
i gruppen Nordicom
från Göteborgs universitet.

8 SIDOR/TT

Tittar du på Youtube?
Vad tittar du på?
Skriv gärna en kommentar.

Det tittar folk mest på

Över 100 svenska kanaler på Youtube
har mer än en miljon personer
som prenumererar på dem.

Här är de personer eller grupper
som var störst på Youtube
i Sverige förra året.

  1. JLC
  2. MrBeast
  3. Double Date
  4. Jonas Fagerström
  5. CaylusBlox
  6. Familjen Lundell
  7. Mauri
  8. Perik
  9. Outdoor Boys
  10. Random Making Movies
Lucas Simonsson, Carl Déman och Jonas Fagerström är gruppen JLC. Foto: Claudio Bresciani/TT

6 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
12 kommentarer
  1. Abhi skriver:
    6 maj, 2026 kl. 08:43

    Jag tittar på youtube varje dag, men jag tittar alltid på utbildningvideor😀

  2. Dev skriver:
    6 maj, 2026 kl. 09:32

    Jag tittar på youtube svenska språket programmet och jag lyssnar på musik 🪊🪉.

  3. MILENA LUISA skriver:
    6 maj, 2026 kl. 10:07

    OMG! Naturligtvis! Man börjar dagen med ”kavu si osladim o trochu vic” och slutar med ”cau lasko”!!!🥰😍💜

  4. salt kar skriver:
    6 maj, 2026 kl. 10:26

    Jag tittar på unstable smp det är en minecraft serie.

  5. Kajsa skriver:
    6 maj, 2026 kl. 12:11

    Jag gillar Blender på youtube 🥳😎❤❤

  6. Nr 1 Emondx fan skriver:
    6 maj, 2026 kl. 13:56

    Jag kollar på Edmondx 😍🥳🥳💕💕

  7. hej j skriver:
    6 maj, 2026 kl. 13:58

    jag brukkar kola på bral stars på yutube

  8. Pickleee skriver:
    6 maj, 2026 kl. 14:20

    Jag ölskar yutube det ör min familj😍🥰❤💞

  9. LovaLisa skriver:
    6 maj, 2026 kl. 14:23

    Jag anvönder bara yutube för att jag får inte ha tiktok😭😭😢❤

  10. Peter Wang skriver:
    6 maj, 2026 kl. 14:27

    Det finns mycket bra svensk music på Youtube, och om man måste fixa något det finns alltid en video som visar hur det går till.

  11. Micke Almgren Svärd skriver:
    6 maj, 2026 kl. 16:08

    Micke kolla lyssna på dolly style låt Arvingarna

  12. Maja skriver:
    6 maj, 2026 kl. 17:44

    Är det dåligt att fler tittar på Youtube

