Kultur
En person tittar på Youtube i sin mobil. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT
Fler tittar på Youtube
Sajten Youtube är
populär i Sverige.
Nu tittar fler på Youtube
än på vanlig tv.
Det visar undersökningen
Mediebarometern.
Förra året tittade
52 procent av alla svenskar
på Youtube en vanlig dag.
Det var fler än året före.
De flesta som tittar
på Youtube är unga människor.
Men tittandet ökar mest
bland gamla människor.
– Youtube har mycket
att titta på.
Just nu ser vi att
fler gamla personer
också hittar dit.
Det säger Elisabeth Falk
som leder Mediebarometern.
Undersökningen
Mediebarometern
kommer varje år.
Den är gjord av forskare
i gruppen Nordicom
från Göteborgs universitet.
8 SIDOR/TT
Det tittar folk mest på
Över 100 svenska kanaler på Youtube
har mer än en miljon personer
som prenumererar på dem.
Här är de personer eller grupper
som var störst på Youtube
i Sverige förra året.
- JLC
- MrBeast
- Double Date
- Jonas Fagerström
- CaylusBlox
- Familjen Lundell
- Mauri
- Perik
- Outdoor Boys
- Random Making Movies
6 maj 2026
Jag tittar på youtube varje dag, men jag tittar alltid på utbildningvideor😀
Jag tittar på youtube svenska språket programmet och jag lyssnar på musik .
OMG! Naturligtvis! Man börjar dagen med ”kavu si osladim o trochu vic” och slutar med ”cau lasko”!!!🥰😍💜
Jag tittar på unstable smp det är en minecraft serie.
Jag gillar Blender på youtube 🥳😎❤❤
Jag kollar på Edmondx 😍🥳🥳💕💕
jag brukkar kola på bral stars på yutube
Jag ölskar yutube det ör min familj😍🥰❤💞
Jag anvönder bara yutube för att jag får inte ha tiktok😭😭😢❤
Det finns mycket bra svensk music på Youtube, och om man måste fixa något det finns alltid en video som visar hur det går till.
Micke kolla lyssna på dolly style låt Arvingarna
Är det dåligt att fler tittar på Youtube