Donald Trump har landat i Kina. Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT
Xi Jinping är Kinas ledare. Foto: Maxim Shemetov/AP/TT
Viktigt möte i Kina
Den här veckan är det
ett viktigt möte i Kina.
Mötet är på torsdag och fredag.
Kinas ledare Xi Jinping
och USAs ledare Donald Trump
ska mötas för att prata
om olika saker.
Det har varit mycket bråk
mellan Kina och USA
om hur länderna
ska köpa och sälja saker
till varandra.
Det kommer ledarna
att prata om, tror experter.
De ska också troligen
prata om olja, viktiga metaller
och smarta program i datorer, AI.
Och om USAs krig mot Iran.
Det säger experter.
Kina är vän med Iran
och brukar köpa olja därifrån.
USAs hoppas därför att Kina
ska använda sin makt över Iran.
Då kan Kina få Iran att öppna
det viktiga sundet Hormuz
där det åker många båtar med olja.
Men då kommer Kina
att vilja ha något tillbaka.
Kanske att USA minskar
sitt stöd till Taiwan.
Taiwan är en ö i havet
utanför Kina.
De bestämmer själva.
Men Kina tycker att Taiwan
är en del av Kina.
13 maj 2026
Vad är egentligen skillnaden mellan Taiwan och Kina förutom namnet på landet och flaggan ?
Hej Vinne!
Kinas regeringen kallas ”The Peoples Republik of China”. Taiwan regeringen kallas ”Republik of China”.Du får googla historien om Kina om du vill.
Den förutsättningen är Kina redan har tagit Taiwan tillbaka från Japan efter WW2. Det var FNs beslut, INTE ”Kina tror”! Det är helt olika mellan Ryssland och Ukraina (De två självständiga länderna i FN). Den nuvarande situationen är som Erik skrev. Det kinesiska inbördeskriget pågår fortfarande i teorin.
Taiwan och Kina är idag inte enade eftersom Kuomintang drog sig tillbaka till Taiwan efter att ha förlorat inbördeskriget 1949. Frågan har sedan dess förblivit olöst. Fastlandskineser och taiwaneser tillhör till stor del samma folkgrupp, talar liknande språk och många taiwaneser har rötter i det kinesiska fastlandet.