Den här veckan är det

ett viktigt möte i Kina.

Mötet är på torsdag och fredag.

Kinas ledare Xi Jinping

och USAs ledare Donald Trump

ska mötas för att prata

om olika saker.

Det har varit mycket bråk

mellan Kina och USA

om hur länderna

ska köpa och sälja saker

till varandra.

Det kommer ledarna

att prata om, tror experter.

De ska också troligen

prata om olja, viktiga metaller

och smarta program i datorer, AI.

Och om USAs krig mot Iran.

Det säger experter.

Kina är vän med Iran

och brukar köpa olja därifrån.

USAs hoppas därför att Kina

ska använda sin makt över Iran.

Då kan Kina få Iran att öppna

det viktiga sundet Hormuz

där det åker många båtar med olja.

Men då kommer Kina

att vilja ha något tillbaka.

Kanske att USA minskar

sitt stöd till Taiwan.

Taiwan är en ö i havet

utanför Kina.

De bestämmer själva.

Men Kina tycker att Taiwan

är en del av Kina.

8 SIDOR/TT

