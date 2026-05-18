Ett barn står i vattnet i en sjö och håller upp armarna mot solen som är vid horisonten.

I veckan blir det varmt och fint väder. Foto: Erik Johansen/NTB/TT

Nu kommer värmen

Förra veckan var
regnig och kall.
Men nu är det dags
att ta fram solglasögon
och shorts.

Den här veckan kommer
värmen till Sverige.

Från onsdag kan det bli
ungefär 20 grader
i nästan hela landet.

– På vissa ställen
kan det bli ännu varmare.

Det säger Moa Hallberg
som är expert
på myndigheten SMHI.

Bara i norra Norrland
finns risk för
lite sämre väder.
Där kan det bli
regn och kallt.

– Men det är inte säkert.
Det dåliga vädret
kanske stannar i Finland,
säger Moa Hallberg.

8 SIDOR/TT

18 maj 2026

  1. MILENA LUISA skriver:
    18 maj, 2026 kl. 09:35

    HOPPAS!!!😎🧡😃🥳Jag väntar…

  2. iddi skriver:
    18 maj, 2026 kl. 09:40

    VINTER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. Man skriver:
    18 maj, 2026 kl. 10:02

    Det är dags att sola igen så det är skönt och perfekt väder

  4. Trul le bul le skriver:
    18 maj, 2026 kl. 13:39

    Svara

  5. Syed skriver:
    18 maj, 2026 kl. 18:37

    Vädret i Sverige är oförutsägbart. Det kan vara varmt eller kallt. Det snöar här även på sommaren.😃

  6. Maria skriver:
    18 maj, 2026 kl. 19:00

    Klimat förändringar

