Nu kommer värmen

Förra veckan var

regnig och kall.

Men nu är det dags

att ta fram solglasögon

och shorts.

Den här veckan kommer

värmen till Sverige.

Från onsdag kan det bli

ungefär 20 grader

i nästan hela landet.

– På vissa ställen

kan det bli ännu varmare.

Det säger Moa Hallberg

som är expert

på myndigheten SMHI.

Bara i norra Norrland

finns risk för

lite sämre väder.

Där kan det bli

regn och kallt.

– Men det är inte säkert.

Det dåliga vädret

kanske stannar i Finland,

säger Moa Hallberg.

8 SIDOR/TT