Gyökeres ska spela final

Viktor Gyökeres från Sverige

spelar fotboll i laget Arsenal

i Storbritannien.

Det går bra för honom.

I tisdags kväll spelade Arsenal

semifinal i tävlingen

Champions League.

Det är den viktigaste

tävlingen för lag i Europa.

Arsenal spelade mot

Atletico Madrid från Spanien.

Arsenal vann med 1–0.

Det betyder att laget är klart

för final i Champions League.

Bukayo Saka

gjorde Arsenals mål.

Men Viktor Gyökeres

var också bra.

Efter matchen blev han hyllad

av sin tränare Mikel Arteta.

– Gyökeres var fantastisk.

Det är otroligt vad han

arbetar hårt för laget, sa Arteta.

Det är ovanligt

att en svensk spelare får spela

final i Champions League.

Bara fem svenskar

har gjort det tidigare.

Senast var för 20 år sedan.

I dag onsdag

är den andra semifinalen

i Champions League.

Bayern München från Tyskland

spelar mot Paris Saint-Germain

från Frankrike.

Vinnaren får spela

final mot Arsenal.

Finalen är i staden Budapest

i Ungern den 30 maj.

8 SIDOR/TT