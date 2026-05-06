Tre spelare kämpar om bollen. Bollen ligger vid Gyökeres fötter.

Viktor Gyökeres i röd tröja. Foto: Alastair Grant/AP/TT

Gyökeres ska spela final

Viktor Gyökeres från Sverige
spelar fotboll i laget Arsenal
i Storbritannien.
Det går bra för honom.

I tisdags kväll spelade Arsenal
semifinal i tävlingen
Champions League.
Det är den viktigaste
tävlingen för lag i Europa.

Arsenal spelade mot
Atletico Madrid från Spanien.
Arsenal vann med 1–0.
Det betyder att laget är klart
för final i Champions League.

Bukayo Saka
gjorde Arsenals mål.
Men Viktor Gyökeres
var också bra.
Efter matchen blev han hyllad
av sin tränare Mikel Arteta.

– Gyökeres var fantastisk.
Det är otroligt vad han
arbetar hårt för laget, sa Arteta.

Det är ovanligt
att en svensk spelare får spela
final i Champions League.
Bara fem svenskar
har gjort det tidigare.
Senast var för 20 år sedan.

I dag onsdag
är den andra semifinalen
i Champions League.
Bayern München från Tyskland
spelar mot Paris Saint-Germain
från Frankrike.

Vinnaren får spela
final mot Arsenal.
Finalen är i staden Budapest
i Ungern den 30 maj.

8 SIDOR/TT

Svenskar som spelat final i Champions League

  • Fredrik Ljungberg och Henrik Larsson
    spelade mot varandra år 2006.
    Larssons Barcelona vann mot
    Ljungbergs Arsenal med 2–1.
  • Patrik Andersson
    spelade för Bayern München
    från Tyskland år 2001.
    Bayern München vann
    mot Valencia från Spanien.
  • Joachim Björklund
    var avbytare för Valencia är 2000.
    Valencia förlorade med 0–3
    mot Real Madrid från Spanien.
  • Jesper Blomqvist
    spelade final för Manchester United
    från Storbritannien år 1999.
    Manchester United vann med 2–1
    mot Bayern München.

6 maj 2026

  1. David skriver:
    6 maj, 2026 kl. 11:26

    Arsenal är mitt favoritlag så GRATTIS!!!!!!!!!! 😃😃😃😃😃

  2. Elliot skriver:
    6 maj, 2026 kl. 11:30

    Gratis Arsenal fast jag hejar på Manchester City 😁

  3. Olle skriver:
    6 maj, 2026 kl. 11:33

    Grattis🥳

  4. Äkta Bengt skriver:
    6 maj, 2026 kl. 11:48

    Jesper Blomqvist var en bra fotbollsspelare.
    Men ni glömde hans störst seger.
    Han vann årets mästerkock VIP 2022.

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      6 maj, 2026 kl. 16:22

      Hej!

      Tack för din kommentar.
      Kul att han kan göra mål med mat också.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  5. ahmed skriver:
    6 maj, 2026 kl. 12:56

    grattis men är real fan

  6. William ös skriver:
    6 maj, 2026 kl. 13:53

    jag tycker att man ska sluta med fotboll och köra cross det är mer coolt 😎😎😎

