Sport
Viktor Gyökeres i röd tröja. Foto: Alastair Grant/AP/TT
Gyökeres ska spela final
Viktor Gyökeres från Sverige
spelar fotboll i laget Arsenal
i Storbritannien.
Det går bra för honom.
I tisdags kväll spelade Arsenal
semifinal i tävlingen
Champions League.
Det är den viktigaste
tävlingen för lag i Europa.
Arsenal spelade mot
Atletico Madrid från Spanien.
Arsenal vann med 1–0.
Det betyder att laget är klart
för final i Champions League.
Bukayo Saka
gjorde Arsenals mål.
Men Viktor Gyökeres
var också bra.
Efter matchen blev han hyllad
av sin tränare Mikel Arteta.
– Gyökeres var fantastisk.
Det är otroligt vad han
arbetar hårt för laget, sa Arteta.
Det är ovanligt
att en svensk spelare får spela
final i Champions League.
Bara fem svenskar
har gjort det tidigare.
Senast var för 20 år sedan.
I dag onsdag
är den andra semifinalen
i Champions League.
Bayern München från Tyskland
spelar mot Paris Saint-Germain
från Frankrike.
Vinnaren får spela
final mot Arsenal.
Finalen är i staden Budapest
i Ungern den 30 maj.
8 SIDOR/TT
Svenskar som spelat final i Champions League
- Fredrik Ljungberg och Henrik Larsson
spelade mot varandra år 2006.
Larssons Barcelona vann mot
Ljungbergs Arsenal med 2–1.
- Patrik Andersson
spelade för Bayern München
från Tyskland år 2001.
Bayern München vann
mot Valencia från Spanien.
- Joachim Björklund
var avbytare för Valencia är 2000.
Valencia förlorade med 0–3
mot Real Madrid från Spanien.
- Jesper Blomqvist
spelade final för Manchester United
från Storbritannien år 1999.
Manchester United vann med 2–1
mot Bayern München.
6 maj 2026
Arsenal är mitt favoritlag så GRATTIS!!!!!!!!!! 😃😃😃😃😃
Gratis Arsenal fast jag hejar på Manchester City 😁
Grattis🥳
Jesper Blomqvist var en bra fotbollsspelare.
Men ni glömde hans störst seger.
Han vann årets mästerkock VIP 2022.
Hej!
Tack för din kommentar.
Kul att han kan göra mål med mat också.
Hälsningar,
8 Sidor
grattis men är real fan
jag tycker att man ska sluta med fotboll och köra cross det är mer coolt 😎😎😎