Världen

De står bland stenar från ett hus som har bombats sönder.

Människor i Libanon söker efter saker i sina lägenheter efter en av Israels attacker. Foto: Mohammed Zaatari/AP/TT

Flera döda i Libanon

Det ska vara paus
i kriget mellan Israel
och gruppen Hizbollah i Libanon.
Men attackerna fortsätter.

De senaste dagarna
har minst 17 personer
dött i Libanon
i Israels attacker.
Minst en av dem var ett barn.

Israels militärer säger
att de attackerar platser
där Hizbollah finns.

Hizbollah som får stöd av Iran
har också attackerat Israel.
De skickade drönare
mot norra Israel.
Tre militärer skadades,
säger Israel.

Iran säger att
kriget måste sluta
både i Iran och Libanon
för att det ska bli fred.
Och för att Iran
ska öppna sundet Hormuz
där många båtar med olja
passerar.

8 SIDOR/TT

12 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. ... skriver:
    12 maj, 2026 kl. 16:40

    ????????????????vad händer

  2. Syed skriver:
    12 maj, 2026 kl. 17:42

    Om krigen fortsätter på det här sättet kommer människor att försvinna från världen. Ledare och politiker borde tänka på folket. Det finns ingen lösning på krig. Om det blir krig kommer länder att förstöras. Det är bättre om kriget slutar överallt. Ta hand om er allihopa.

