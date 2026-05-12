Flera döda i Libanon

Det ska vara paus

i kriget mellan Israel

och gruppen Hizbollah i Libanon.

Men attackerna fortsätter.

De senaste dagarna

har minst 17 personer

dött i Libanon

i Israels attacker.

Minst en av dem var ett barn.

Israels militärer säger

att de attackerar platser

där Hizbollah finns.

Hizbollah som får stöd av Iran

har också attackerat Israel.

De skickade drönare

mot norra Israel.

Tre militärer skadades,

säger Israel.

Iran säger att

kriget måste sluta

både i Iran och Libanon

för att det ska bli fred.

Och för att Iran

ska öppna sundet Hormuz

där många båtar med olja

passerar.

8 SIDOR/TT