Stor ädelsten hittad i gruva

Arbetare i en gruva

i landet Myanmar i Asien

har hittat en stor ädelsten.

Det är en ädelsten

av sorten rubin.

Stenen väger över två kilo.

Det är inte känt

hur mycket pengar

den stora rubinen är värd.

Nästan alla ädelstenar

av sorten rubin

kommer från Myanmar.

Landet tjänar mycket

pengar på rubiner.

