Världen

En röd sten.

Den stora rubinen väger mer än två kilo. Foto: Myanmars militär/AP/TT

Stor ädelsten hittad i gruva

Arbetare i en gruva
i landet Myanmar i Asien
har hittat en stor ädelsten.

Det är en ädelsten
av sorten rubin.
Stenen väger över två kilo.

Det är inte känt
hur mycket pengar
den stora rubinen är värd.

Nästan alla ädelstenar
av sorten rubin
kommer från Myanmar.
Landet tjänar mycket
pengar på rubiner.

8 SIDOR/TT

13 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
17 kommentarer
  1. Donsöbo skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:02

    Coooooooolttttttt

    Svara
  2. simon skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:05

    vov undrar hur mycket den kommer att kosta

    Svara
  3. simon skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:07

    8 sidor hur mycket kostar den

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 maj, 2026 kl. 11:18

      Det är inte känt än.
      Men den kommer kosta många miljoner.

      Vänligen,

  4. Leon😄 skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:34

    Han är rith💵💵

    Svara
  5. V skriver:
    13 maj, 2026 kl. 12:09

    🥰🥰den är så så fin.

    Svara
  6. Beatrice skriver:
    13 maj, 2026 kl. 13:14

    Hej 8 sidor vill önska er en fin Kristi himmelsfärdsdagen.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 maj, 2026 kl. 13:17

      Tack detsamma! : )

  7. Vinne skriver:
    13 maj, 2026 kl. 14:22

    Vad är karat, 8 sidor?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 maj, 2026 kl. 14:45

      Hej Vinne!

      Carat är den enhet
      som används om vikten
      på ädelstenar.
      1 carat är lika mycket
      som 0,2 gram.

      Rubinen väger
      elva tusen carat.
      Det är två och ett halvt kilo.
      Ungefär lika mycket
      som tjugo äpplen.

      Men nu har vi tagit bort
      allt det där om carat.
      Det blir för krångligt.

      Hälsningar,
      Marie på 8 Sidor

  8. Britt Bergkvist skriver:
    13 maj, 2026 kl. 23:44

    Informationen är korthuggen i sin text i för korta meningar, vilket gör den ointressant att läsa.

    Svara
  9. Rose-Mari skriver:
    14 maj, 2026 kl. 12:36

    Vad häftigt Rubinen är Kräftans sten enligt Stjärntecken men det där var otroligt häftigt och väldigt roligt att få läsa om

    Svara
  10. MILENA LUISA skriver:
    14 maj, 2026 kl. 13:32

    Är det? Min son är kräfta! Det är bra läsa om nånting behagligt! jag måste köpa honom en!🙂😎❤

    Svara
  11. Blanche skriver:
    14 maj, 2026 kl. 15:50

    Varför är du här och läser då om du inte tycker om 8 sidor längre?
    Konstiga och barnsliga kommentarer vill ingen läsa heller.

    Svara
  12. Benny skriver:
    14 maj, 2026 kl. 18:42

    Gruvligt roligt!!!!!

    Svara
  13. NordicGems2025 skriver:
    15 maj, 2026 kl. 00:29

    Gå in på intsa och tradera och sök NordicGems2025
    Om ni vill see mer ädelstenar och mineraler.

    Svara
  14. Christina skriver:
    15 maj, 2026 kl. 12:16

    Rubinen är min favoritsten, ända sedan jag var liten! Häftigt när jag blev så stor, så jag insåg att den dessutom är min månadssten (Juli). Har 3 rubiner i min vigselring!

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar