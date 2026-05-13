Världen
Den stora rubinen väger mer än två kilo. Foto: Myanmars militär/AP/TT
Stor ädelsten hittad i gruva
Arbetare i en gruva
i landet Myanmar i Asien
har hittat en stor ädelsten.
Det är en ädelsten
av sorten rubin.
Stenen väger över två kilo.
Det är inte känt
hur mycket pengar
den stora rubinen är värd.
Nästan alla ädelstenar
av sorten rubin
kommer från Myanmar.
Landet tjänar mycket
pengar på rubiner.
8 SIDOR/TT
13 maj 2026
Vad är karat, 8 sidor?
Hej Vinne!
Carat är den enhet
som används om vikten
på ädelstenar.
1 carat är lika mycket
som 0,2 gram.
Rubinen väger
elva tusen carat.
Det är två och ett halvt kilo.
Ungefär lika mycket
som tjugo äpplen.
Men nu har vi tagit bort
allt det där om carat.
Det blir för krångligt.
Hälsningar,
Marie på 8 Sidor
Vad häftigt Rubinen är Kräftans sten enligt Stjärntecken men det där var otroligt häftigt och väldigt roligt att få läsa om
Är det? Min son är kräfta! Det är bra läsa om nånting behagligt! jag måste köpa honom en!🙂😎❤
Rubinen är min favoritsten, ända sedan jag var liten! Häftigt när jag blev så stor, så jag insåg att den dessutom är min månadssten (Juli). Har 3 rubiner i min vigselring!