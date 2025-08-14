Dags för Premier League

I morgon fredag börjar

Premier League.

Det är Storbritanniens

serie i fotboll för herrar.

Det är världens mest

populära serie i fotboll.

Flera svenskar är med

i Premier League.

Nyligen började

Viktor Gyökeres

spela i laget Arsenal

från London.

Många hoppas att

han ska göra succé där.

Han är en av världens

bästa spelare.

Förra året gjorde han

över 50 mål

i laget Sporting Lissabon

i Portugal.

Alexander Isak spelar

i laget Newcastle.

Men han har bråkat

med sitt lag.

Han vill egentligen

inte spela där.

I Newcastle finns

även svenskarna Emil Krafth

och Anthony Elanga.

Dejan Kulusevski

och Lucas Bergvall

är två andra kända

svenskar i Premier League.

De spelar i laget

Tottenham från London.

Förra året vann Liverpool

guld i Premier League.

Experter tror att de

kan vinna i år igen.

De har köpt flera

bra spelare.

Andra bra lag är

Manchester city,

Arsenal och Chelsea.

De kan också vinna,

tror experter.

8 SIDOR/TT