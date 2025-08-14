Sport

    Viktor Gyökeres spelar i laget Arsenal i Premier League. Foto: AP/TT

    Alexander Isak spelar i laget Newcastle. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dags för Premier League

I morgon fredag börjar
Premier League.
Det är Storbritanniens
serie i fotboll för herrar.
Det är världens mest
populära serie i fotboll.

Flera svenskar är med
i Premier League.

Nyligen började
Viktor Gyökeres
spela i laget Arsenal
från London.

Många hoppas att
han ska göra succé där.
Han är en av världens
bästa spelare.
Förra året gjorde han
över 50 mål
i laget Sporting Lissabon
i Portugal.

Alexander Isak spelar
i laget Newcastle.
Men han har bråkat
med sitt lag.
Han vill egentligen
inte spela där.

I Newcastle finns
även svenskarna Emil Krafth
och Anthony Elanga.

Dejan Kulusevski
och Lucas Bergvall
är två andra kända
svenskar i Premier League.
De spelar i laget
Tottenham från London.

Förra året vann Liverpool
guld i Premier League.
Experter tror att de
kan vinna i år igen.
De har köpt flera
bra spelare.

Andra bra lag är
Manchester city,
Arsenal och Chelsea.
De kan också vinna,
tror experter.

Premier League

Här är de första
matcherna i Premier League

Fredag 15 augusti

  • Liverpool mot Bournemouth

Lördag 16 augusti

  • Aston Villa mot Newcastle
  • Brighton mot Fulham
  • Sunderland mot West Ham
  • Tottenham mot Burnley
    Wolverhampton mot Manchester city

Söndag 17 augusti

  • Chelsea mot Crystal Palace
  • Nottingham mot Brentford
  • Manchester United mot Arsenal

Måndag 18 augusti

  • Leeds mot Everton

Matcherna går att se
på sajterna Viaplay
och Amazon Prime.
De kostar pengar.

14 augusti 2025

