Sport
Viktor Gyökeres spelar i laget Arsenal i Premier League. Foto: AP/TT
Alexander Isak spelar i laget Newcastle. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Dags för Premier League
I morgon fredag börjar
Premier League.
Det är Storbritanniens
serie i fotboll för herrar.
Det är världens mest
populära serie i fotboll.
Flera svenskar är med
i Premier League.
Nyligen började
Viktor Gyökeres
spela i laget Arsenal
från London.
Många hoppas att
han ska göra succé där.
Han är en av världens
bästa spelare.
Förra året gjorde han
över 50 mål
i laget Sporting Lissabon
i Portugal.
Alexander Isak spelar
i laget Newcastle.
Men han har bråkat
med sitt lag.
Han vill egentligen
inte spela där.
I Newcastle finns
även svenskarna Emil Krafth
och Anthony Elanga.
Dejan Kulusevski
och Lucas Bergvall
är två andra kända
svenskar i Premier League.
De spelar i laget
Tottenham från London.
Förra året vann Liverpool
guld i Premier League.
Experter tror att de
kan vinna i år igen.
De har köpt flera
bra spelare.
Andra bra lag är
Manchester city,
Arsenal och Chelsea.
De kan också vinna,
tror experter.
8 SIDOR/TT
Premier League
Här är de första
matcherna i Premier League
Fredag 15 augusti
- Liverpool mot Bournemouth
Lördag 16 augusti
- Aston Villa mot Newcastle
- Brighton mot Fulham
- Sunderland mot West Ham
- Tottenham mot Burnley
Wolverhampton mot Manchester city
Söndag 17 augusti
- Chelsea mot Crystal Palace
- Nottingham mot Brentford
- Manchester United mot Arsenal
Måndag 18 augusti
- Leeds mot Everton
Matcherna går att se
på sajterna Viaplay
och Amazon Prime.
De kostar pengar.
14 augusti 2025