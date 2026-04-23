    Axel Ottosson i laget Björklöven är väldigt glad. Laget ska spela i SHL nästa säsong. Foto: Tommy Pedersen/TT

    Laget Björklöven kramar varandra på isen efter att de vunnit. Foto: Tommy Pedersen/TT

    Publiken jublar. De viftar med flaggor i Björklövens färger. Färgerna är grön och gul. Foto: Tommy Pedersen/TT

Björklöven ska spela i SHL

Det har gått 25 år sedan sist.
Men nu är laget Björklöven
klart för spel i SHL igen.
SHL är den högsta serien i ishockey.

Björklöven från Umeå
vann mot laget Bik Karlskoga
i finalen i allsvenskan.
De vann med 7–3
i sista matchen.

Björklöven spelade bra i slutspelet.
De vann tolv av tretton matcher.

– Jag är så stolt.

Det säger Axel Ottosson.
Han spelar i Björklöven.

När han var liten
bodde han nära hallen
där Björklöven spelar.

Han var i publiken och hejade
när laget vann
och fick började spela i allsvenskan.
Det var år 2013.

Nu blir hans dröm
om att spela i SHL sann.

– Det här är så stort,
säger han.

På torsdagen den 23 april
börjar finalen i SHL.
Lagen Rögle och Skellefteå spelar.

8 SIDOR/TT

23 april 2026

  1. brynäs fän skriver:
    23 april, 2026 kl. 09:54

    Björklöven är sämst heja brynäs

    Svara
  2. Värvat i 25 år i ha skriver:
    23 april, 2026 kl. 10:51

    Jag bor i Gävle och heja björklöven

    Svara
  3. Kevin skriver:
    23 april, 2026 kl. 12:58

    HV71 är bäst

    Svara
Fler liknande artiklar