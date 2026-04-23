Björklöven ska spela i SHL

Det har gått 25 år sedan sist.

Men nu är laget Björklöven

klart för spel i SHL igen.

SHL är den högsta serien i ishockey.

Björklöven från Umeå

vann mot laget Bik Karlskoga

i finalen i allsvenskan.

De vann med 7–3

i sista matchen.

Björklöven spelade bra i slutspelet.

De vann tolv av tretton matcher.

– Jag är så stolt.

Det säger Axel Ottosson.

Han spelar i Björklöven.

När han var liten

bodde han nära hallen

där Björklöven spelar.

Han var i publiken och hejade

när laget vann

och fick började spela i allsvenskan.

Det var år 2013.

Nu blir hans dröm

om att spela i SHL sann.

– Det här är så stort,

säger han.

På torsdagen den 23 april

börjar finalen i SHL.

Lagen Rögle och Skellefteå spelar.

8 SIDOR/TT

Vilket lag i ishockey hejar du på?

Skriv gärna en kommentar