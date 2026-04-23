Sport
Axel Ottosson i laget Björklöven är väldigt glad. Laget ska spela i SHL nästa säsong. Foto: Tommy Pedersen/TT
Laget Björklöven kramar varandra på isen efter att de vunnit. Foto: Tommy Pedersen/TT
Publiken jublar. De viftar med flaggor i Björklövens färger. Färgerna är grön och gul. Foto: Tommy Pedersen/TT
Björklöven ska spela i SHL
Det har gått 25 år sedan sist.
Men nu är laget Björklöven
klart för spel i SHL igen.
SHL är den högsta serien i ishockey.
Björklöven från Umeå
vann mot laget Bik Karlskoga
i finalen i allsvenskan.
De vann med 7–3
i sista matchen.
Björklöven spelade bra i slutspelet.
De vann tolv av tretton matcher.
– Jag är så stolt.
Det säger Axel Ottosson.
Han spelar i Björklöven.
När han var liten
bodde han nära hallen
där Björklöven spelar.
Han var i publiken och hejade
när laget vann
och fick började spela i allsvenskan.
Det var år 2013.
Nu blir hans dröm
om att spela i SHL sann.
– Det här är så stort,
säger han.
På torsdagen den 23 april
börjar finalen i SHL.
Lagen Rögle och Skellefteå spelar.
8 SIDOR/TT
23 april 2026
Björklöven är sämst heja brynäs
Jag bor i Gävle och heja björklöven
HV71 är bäst