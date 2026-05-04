USAs ledare Donald Trump. Foto: Matt Rourke/AP/TT

Iran har förslag om fred

Det är paus i kriget
mellan USA och Iran.
Men länderna
fortsätter att bråka om
sundet Hormuz nära Iran.

Iran stoppar båtar
och har lagt bomber i sundet.
USA stoppar båtar att köra
till Irans hamnar.

I dag måndag sa Iran
att de hade attackerat
ett fartyg från USAs militärer.
Fartyget ska ha varit på väg
in i sundet Hormuz.

USA har sagt
att det inte stämmer.
Ingen av deras båtar
har blivit attackerad.

Nyligen lämnade Iran
ett förslag till USA.
Förslaget handlar om hur Iran
vill att kriget ska ta slut.

– Viktigast för oss
är att få slut på kriget.
Men USA har
för hårda krav mot Iran.

Det säger Esmaeil Baqaei
från Irans regering.

Iran säger att USAs ledare
Donald Trump
har svarat på förslaget.
Men det är inte klart
vad han svarat.

Det var den 28 februari i år
som USA och Israel
startade krig mot Iran.

Irans förslag

Irans förslag om fred
handlar om flera saker.
Det här är några av sakerna:

  • USA ska sluta stoppa
    fartyg till Irans hamnar.
  • Båtar som kör i sundet Hormuz
    ska betala tull till Iran.
  • USA ska sluta attackera Iran.
  • USAs militärer ska lämna
    området Mellanöstern.
  • USA ska betala Iran
    för skador under kriget.
  • Israels attacker
    mot Libanon ska sluta.
  • Det inte blir ett avtal om
    Irans fabriker för kärnkraft nu.
Ett stort fartyg på havet. Ett fartyg i sundet Hormuz. Foto: AP/TT

4 maj 2026

  1. Vinne skriver:
    4 maj, 2026 kl. 14:51

    Vad var förslaget?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      4 maj, 2026 kl. 16:53

      Hej Vinne!

      Nu kan du läsa om förslaget
      i faktarutan som ligger nedanför artikeln.

      Hälsningar från 8 Sidor

