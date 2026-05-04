Iran har förslag om fred

Det är paus i kriget

mellan USA och Iran.

Men länderna

fortsätter att bråka om

sundet Hormuz nära Iran.

Iran stoppar båtar

och har lagt bomber i sundet.

USA stoppar båtar att köra

till Irans hamnar.

I dag måndag sa Iran

att de hade attackerat

ett fartyg från USAs militärer.

Fartyget ska ha varit på väg

in i sundet Hormuz.

USA har sagt

att det inte stämmer.

Ingen av deras båtar

har blivit attackerad.

Nyligen lämnade Iran

ett förslag till USA.

Förslaget handlar om hur Iran

vill att kriget ska ta slut.

– Viktigast för oss

är att få slut på kriget.

Men USA har

för hårda krav mot Iran.

Det säger Esmaeil Baqaei

från Irans regering.

Iran säger att USAs ledare

Donald Trump

har svarat på förslaget.

Men det är inte klart

vad han svarat.

Det var den 28 februari i år

som USA och Israel

startade krig mot Iran.

8 SIDOR/TT