Haak spelar i EM

Volleyboll är en av de mest

populära sporterna i världen.

Många miljoner människor

spelar volleyboll.

Men så är det

inte riktigt i Sverige.

I Sverige är volleyboll

en ganska liten sport.

Trots det kommer

en av de bästa spelarna

i världen från Sverige.

Hon heter Isabelle Haak.

Hon är 27 år och kommer

från Ängelholm i Skåne.

Hon spelar i laget

Imoco Volley i Italien.

Där trivs hon.

– Det är väldigt trevligt.

Det känns som hemma.

Det är härlig kultur,

bra mat och bra klimat.

Det finns inte så mycket

att klaga på.

Det säger Isabelle Haak

till nyhetsbyrån TT.

I Italien händer det

att folk kommer fram

till henne på gatan.

– Jag har spelat mycket

i Turkiet och i Italien.

Där kommer folk fram

och frågar om de får

ta en bild med mig.

I Sverige blir det inte

så mycket sådant, säger hon.

Isabelle Haak är med

i Sveriges lag som ska spela

Europamästerskap, EM.

Det börjar den 21 augusti.

Några av matcherna

är i Göteborg.

Du kan se EM i SVT.

MARTIN HANBERG OCH TT