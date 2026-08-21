Sport
Isabelle Haak i en match i juni. Foto: Johan Nilsson/TT
Isabelle Haak har fått en målning i staden Ängelholm. Foto: Johan Nilsson/TT
Haak spelar i EM
Volleyboll är en av de mest
populära sporterna i världen.
Många miljoner människor
spelar volleyboll.
Men så är det
inte riktigt i Sverige.
I Sverige är volleyboll
en ganska liten sport.
Trots det kommer
en av de bästa spelarna
i världen från Sverige.
Hon heter Isabelle Haak.
Hon är 27 år och kommer
från Ängelholm i Skåne.
Hon spelar i laget
Imoco Volley i Italien.
Där trivs hon.
– Det är väldigt trevligt.
Det känns som hemma.
Det är härlig kultur,
bra mat och bra klimat.
Det finns inte så mycket
att klaga på.
Det säger Isabelle Haak
till nyhetsbyrån TT.
I Italien händer det
att folk kommer fram
till henne på gatan.
– Jag har spelat mycket
i Turkiet och i Italien.
Där kommer folk fram
och frågar om de får
ta en bild med mig.
I Sverige blir det inte
så mycket sådant, säger hon.
Isabelle Haak är med
i Sveriges lag som ska spela
Europamästerskap, EM.
Det börjar den 21 augusti.
Några av matcherna
är i Göteborg.
Du kan se EM i SVT.
MARTIN HANBERG OCH TT
Sveriges matcher i EM
- Fredag 21 augusti
Sverige mot Montenegro klockan 18.45
- Lördag 22 augusti
Sverige mot Slovakien klockan 17.45
- Söndag 23 augusti
Sverige mot Italien klockan 17.45
- Tisdag 25 augusti
Sverige mot Kroatien klockan 18.45
- Torsdag 27 augusti
Sverige mot Frankrike klockan 18.45
21 augusti 2026