Sport
Sarah Sjöström. Foto: Christine Olsson/TT
Sarah Sjöström simmar igen
Sarah Sjöström
är en av Sveriges
bästa idrottare
genom tiderna.
Hon tävlar i simning.
Sarah Sjöström ska vara med
i Europamästerskapen, EM.
Det är första stora tävlingen
som hon är med i
sedan hon blev mamma.
För ett år sedan födde hon sin son.
I april i år började hon tävla igen.
Hon har simmar mycket snabbt.
Hon är favorit att vinna guld igen.
Ungefär 20 svenskar
är med och tävlar.
EM är i Paris i Frankrike
mellan 10 augusti
och 16 augusti.
Du kan se det i SVT.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
10 augusti 2026