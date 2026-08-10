Sport

Hon är glad efter ett lopp i simning.

Sarah Sjöström. Foto: Christine Olsson/TT

Sarah Sjöström simmar igen

Sarah Sjöström
är en av Sveriges
bästa idrottare
genom tiderna.
Hon tävlar i simning.

Sarah Sjöström ska vara med
i Europamästerskapen, EM.
Det är första stora tävlingen
som hon är med i
sedan hon blev mamma.

För ett år sedan födde hon sin son.
I april i år började hon tävla igen.
Hon har simmar mycket snabbt.
Hon är favorit att vinna guld igen.

Ungefär 20 svenskar
är med och tävlar.
EM är i Paris i Frankrike
mellan 10 augusti
och 16 augusti.

Du kan se det i SVT.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

10 augusti 2026

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