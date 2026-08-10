Fanny Roos tävlar i EM

Fanny Roos

är en svensk friidrottare.

Hon tävlar i att stöta kula.

Tidigare i sommar

var det en tävling i USA.

Då stötte hon 19,70 meter.

Så långt har hon aldrig stött förut.

Det är personligt rekord.

Nu ska hon vara med

och tävla för Sverige

i Europamästerskapen, EM.

Hon tävlar på måndagen.

Maja Åskag ska också tävla i EM.

Hon hoppar tresteg

och längdhopp.

I juli gjorde hon personligt

rekord i längdhopp.

Hon hoppade 6,89 meter.

En annan friidrottare

som är i bra form är Louise Ekman.

Hon hoppar höjdhopp.

I sommar har hon gjort

personligt rekord utomhus.

Hon hoppade 1,94 meter.

Självklart kommer också

Armand Duplantis

att vara med i EM.

Han är bäst i världen

på stavhopp.

Totalt ska 65 svenskar

vara med i EM som är

i Birmingham i Storbritannien.

Det är Sveriges största lag i EM

genom tiderna.

EM börjar måndagen

den 10 augusti och slutar

söndagen den 16 augusti.

Du kan se det i SVT.

MARTIN HANBERG OCH TT