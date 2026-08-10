Sport
Fanny Roos tävlar i att stöta kula. Foto: Matthias Schrader/AP/TT
Fanny Roos tävlar i EM
Fanny Roos
är en svensk friidrottare.
Hon tävlar i att stöta kula.
Tidigare i sommar
var det en tävling i USA.
Då stötte hon 19,70 meter.
Så långt har hon aldrig stött förut.
Det är personligt rekord.
Nu ska hon vara med
och tävla för Sverige
i Europamästerskapen, EM.
Hon tävlar på måndagen.
Maja Åskag ska också tävla i EM.
Hon hoppar tresteg
och längdhopp.
I juli gjorde hon personligt
rekord i längdhopp.
Hon hoppade 6,89 meter.
En annan friidrottare
som är i bra form är Louise Ekman.
Hon hoppar höjdhopp.
I sommar har hon gjort
personligt rekord utomhus.
Hon hoppade 1,94 meter.
Självklart kommer också
Armand Duplantis
att vara med i EM.
Han är bäst i världen
på stavhopp.
Totalt ska 65 svenskar
vara med i EM som är
i Birmingham i Storbritannien.
Det är Sveriges största lag i EM
genom tiderna.
EM börjar måndagen
den 10 augusti och slutar
söndagen den 16 augusti.
Du kan se det i SVT.
MARTIN HANBERG OCH TT
10 augusti 2026