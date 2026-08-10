Vardags

En igelkott går i naturen.

En igelkott. Foto: Hasse Holmberg/TT

Räkna igelkottar hos dig

Den här veckan kan du
hjälpa till
att räkna igelkottar.

Det är organisationerna WWF
och Nordens Ark
som ber om hjälp.

Förra året räknade folk
till 55 tusen igelkottar
i Sverige.

Alla som vill
kan hjälpa till.
På en särskild sajt
kan du skriva in
om du ser en igelkott.
Du ska också berätta var
och när du såg den.

Om du inte ser någon igelkott
kan du berätta det också.
Det är viktigt
för experterna att veta.

Igelkotten har blivit mer
ovanlig i Sverige.
Djuret är hotat av trafik,
miljö, gifter och sjukdomar.

Tidigare i år
bestämde regeringen
att igelkotten
ska vara fridlyst.

Det betyder att du
inte får döda, skada
eller fånga igelkottar.
Det är tredje året i rad
som folk kan räkna igelkottar.

Berätta om igelkottar

8 SIDOR/TT

10 augusti 2026

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3 kommentarer
  1. Luisa skriver:
    10 augusti, 2026 kl. 10:25

    DEN SISTA MENING LÅTER KONSTIGT!🙂Är det inte fel i den sista mening?????

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  2. Maja skriver:
    10 augusti, 2026 kl. 10:32

    Hej Milena!
    Vart har du varit? 💗

    Svara
  3. Luisa skriver:
    10 augusti, 2026 kl. 11:06

    HEJ MAJA! Räknar du igelkottar??? Jag är här-men utrustning ofta fungerar inte och det går inte att skicka en kommentar! dessutom vad kan man skriva under alla de hemska nyheterna??? VAD? När vi bodde i Kävlinge så kom många igelkottar till vår hem…synd om dem faktisk…

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