Räkna igelkottar hos dig

Den här veckan kan du

hjälpa till

att räkna igelkottar.

Det är organisationerna WWF

och Nordens Ark

som ber om hjälp.

Förra året räknade folk

till 55 tusen igelkottar

i Sverige.

Alla som vill

kan hjälpa till.

På en särskild sajt

kan du skriva in

om du ser en igelkott.

Du ska också berätta var

och när du såg den.

Om du inte ser någon igelkott

kan du berätta det också.

Det är viktigt

för experterna att veta.

Igelkotten har blivit mer

ovanlig i Sverige.

Djuret är hotat av trafik,

miljö, gifter och sjukdomar.

Tidigare i år

bestämde regeringen

att igelkotten

ska vara fridlyst.

Det betyder att du

inte får döda, skada

eller fånga igelkottar.

Det är tredje året i rad

som folk kan räkna igelkottar.

Berätta om igelkottar

8 SIDOR/TT