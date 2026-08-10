Odysseus på lätt svenska

Många har sett en ny film

om den gamla grekiska hjälten

Odysseus i sommar.

Filmen heter The Odyssey

och går fortfarande på bio.

Den har gjort att fler

vill läsa böcker

om hjälten Odysseus.

Många böcker om Odysseus

är utlånade på biblioteken.

Boken Odysséen finns också

på lätt svenska.

Nypon och Vilja förlag

har gett ut den.

Den grekiska författaren

Homeros skrev berättelsen

om Odysseus ungefär 700 år

före Kristus.

Det tror experter.

8 SIDOR/TT

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