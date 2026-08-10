Kultur

En bok med en karta på och en bild på en man med ett svärd.

Boken Odysséen finns på lätt svenska. Matt Damon spelar Odysseus i nya filmen. Foton: Nypon och vilja förlag och TT

Odysseus på lätt svenska

Många har sett en ny film
om den gamla grekiska hjälten
Odysseus i sommar.

Filmen heter The Odyssey
och går fortfarande på bio.

Den har gjort att fler
vill läsa böcker
om hjälten Odysseus.

Många böcker om Odysseus
är utlånade på biblioteken.

Boken Odysséen finns också
på lätt svenska.
Nypon och Vilja förlag
har gett ut den.

Den grekiska författaren
Homeros skrev berättelsen
om Odysseus ungefär 700 år
före Kristus.
Det tror experter.

8 SIDOR/TT

Vill du läsa om Odysseus
eller ska du se filmen?
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10 augusti 2026

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