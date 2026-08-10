Världen

Vattnet är mycket lågt. En sandig botten syns. I bakgrunden finns staden.

Den stora floden Rehn har torkat i staden Düsseldorf i Tyskland. Foto: Martin Meissner/AP/TT

Rekord i värme i Europa

Årets sommar har varit
mycket varm i Europa.
I månaderna juni och juli
var vädret varmare
än någonsin.

Det säger EUs organisation
Copernicus som jobbar
med klimatet.

Temperaturen har varit
nästan tre grader högre
än den brukar vara.
Det är rekord.

Det varma vädret har gjort
marken mycket torr.
Värst är det i Frankrike
och Spanien.

Där har det varit
ovanligt många bränder
i skog och mark.
Totalt har lika mycket
mark brunnit som halva Skåne.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter.

Det är mycket torrt
i andra länder också.
Vattnet har sjunkit
i flera av Tysklands
stora floder.
Båtar har svårt
att köra där.

Men det är inte slut
med varmt väder ännu.
I veckan kan det bli
40 grader varmt
i södra Europa.

I Italien varnar
myndigheterna
för värmen.

Det varma vädret beror
på ändringar i klimatet.
Det säger experter.

8 SIDOR/TT

10 augusti 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar