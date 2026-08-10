Rekord i värme i Europa

Årets sommar har varit

mycket varm i Europa.

I månaderna juni och juli

var vädret varmare

än någonsin.

Det säger EUs organisation

Copernicus som jobbar

med klimatet.

Temperaturen har varit

nästan tre grader högre

än den brukar vara.

Det är rekord.

Det varma vädret har gjort

marken mycket torr.

Värst är det i Frankrike

och Spanien.

Där har det varit

ovanligt många bränder

i skog och mark.

Totalt har lika mycket

mark brunnit som halva Skåne.

Det skriver tidningen

Dagens Nyheter.

Det är mycket torrt

i andra länder också.

Vattnet har sjunkit

i flera av Tysklands

stora floder.

Båtar har svårt

att köra där.

Men det är inte slut

med varmt väder ännu.

I veckan kan det bli

40 grader varmt

i södra Europa.

I Italien varnar

myndigheterna

för värmen.

Det varma vädret beror

på ändringar i klimatet.

Det säger experter.

8 SIDOR/TT