Världen
Den stora floden Rehn har torkat i staden Düsseldorf i Tyskland. Foto: Martin Meissner/AP/TT
Rekord i värme i Europa
Årets sommar har varit
mycket varm i Europa.
I månaderna juni och juli
var vädret varmare
än någonsin.
Det säger EUs organisation
Copernicus som jobbar
med klimatet.
Temperaturen har varit
nästan tre grader högre
än den brukar vara.
Det är rekord.
Det varma vädret har gjort
marken mycket torr.
Värst är det i Frankrike
och Spanien.
Där har det varit
ovanligt många bränder
i skog och mark.
Totalt har lika mycket
mark brunnit som halva Skåne.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter.
Det är mycket torrt
i andra länder också.
Vattnet har sjunkit
i flera av Tysklands
stora floder.
Båtar har svårt
att köra där.
Men det är inte slut
med varmt väder ännu.
I veckan kan det bli
40 grader varmt
i södra Europa.
I Italien varnar
myndigheterna
för värmen.
Det varma vädret beror
på ändringar i klimatet.
Det säger experter.
8 SIDOR/TT
10 augusti 2026