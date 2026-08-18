Svenskt guld i beachvolley

Jacob Hölting Nilsson

och Elmer Andersson

är bäst i Europa på beachvolley.

I söndags vann de guld

i EM för herrar.

Tävlingen var

i staden Stare Jablonki

i Polen.

Det svenska paret vann

finalen mot Anders Mol

och Christian Sörum från Norge.

Matchen slutade 2–1 i set.

– Det är fantastiskt.

Vi har tränat mycket

och det är skönt

att kunna visa upp det.

Det säger Elmer Andersson.

Tack vare segern är han

och Jacob Hölting Nilsson

redan klara för spel i OS år 2028.

Sverige var nära att

vinna en medalj till i EM.

David Åhman och Jonatan Hellvig

spelade match om bronset.

Men de förlorade mot

ett franskt par och slutade

på plats fyra i tävlingen.

8 SIDOR/TT