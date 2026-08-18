Sport
Elmer Andersson och Jacob Hölting Nilsson vann finalen i EM. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Svenskt guld i beachvolley
Jacob Hölting Nilsson
och Elmer Andersson
är bäst i Europa på beachvolley.
I söndags vann de guld
i EM för herrar.
Tävlingen var
i staden Stare Jablonki
i Polen.
Det svenska paret vann
finalen mot Anders Mol
och Christian Sörum från Norge.
Matchen slutade 2–1 i set.
– Det är fantastiskt.
Vi har tränat mycket
och det är skönt
att kunna visa upp det.
Det säger Elmer Andersson.
Tack vare segern är han
och Jacob Hölting Nilsson
redan klara för spel i OS år 2028.
Sverige var nära att
vinna en medalj till i EM.
David Åhman och Jonatan Hellvig
spelade match om bronset.
Men de förlorade mot
ett franskt par och slutade
på plats fyra i tävlingen.
8 SIDOR/TT
18 augusti 2026