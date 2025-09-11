Sport

Han åker skridsko på isen och har på sig hockeygrejer. Han ser glad ut.

Nicklas Bäckström spelar i laget Brynäs. Det är ett av lagen i SHL. Foto: TT

Dags för ishockey

Nu är hösten här
och då är det dags
för ishockey igen.

På lördag den 13 september
börjar herrarnas högsta serie SHL.
Det finns ett nytt lag i årets serie.
Det är Djurgården från Stockholm.

De senaste mästarna
är Luleå.
De vann finalen
mot Brynäs i våras.

Du kan se alla matcherna
i SHL på sajten TV4 Play.
Det kostar pengar.

Damernas högsta serie heter SDHL.
Den startade förra veckan.
Färjestad från Karlstad
är nya i den serien.

Det var Frölunda
som blev mästare senast.
I våras vann de
finalen mot Luleå.

Du kan se alla matcherna
i SDHL på sajten Youtube.
Det är gratis.
Här finns matcherna.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

SHL och SDHL

  • Här är årets lag
    i herrarnas serie SHL:
    Brynäs, Djurgården, Frölunda,
    Färjestad, HV71, Leksand,
    Linköping, Luleå, Malmö,
    Rögle, Skellefteå, Timrå,
    Växjö och Örebro.
  • Här är årets lag
    i damernas serie SDHL:
    Brynäs, Djurgården, Frölunda,
    Färjestad, HV71, Linköping,
    Luleå, Modo, SDE Hockey
    och Skellefteå.

11 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Timrå IK supporter skriver:
    11 september, 2025 kl. 10:23

    Hoppas Timrå IK tar guld denna säsong! 🔴⚪️🔴⚪️🔴⚪️🔴⚪️🔴

    Svara
  2. markus skriver:
    11 september, 2025 kl. 13:24

    leksand

    Svara
