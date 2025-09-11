Sport
Nicklas Bäckström spelar i laget Brynäs. Det är ett av lagen i SHL. Foto: TT
Dags för ishockey
Nu är hösten här
och då är det dags
för ishockey igen.
På lördag den 13 september
börjar herrarnas högsta serie SHL.
Det finns ett nytt lag i årets serie.
Det är Djurgården från Stockholm.
De senaste mästarna
är Luleå.
De vann finalen
mot Brynäs i våras.
Du kan se alla matcherna
i SHL på sajten TV4 Play.
Det kostar pengar.
Damernas högsta serie heter SDHL.
Den startade förra veckan.
Färjestad från Karlstad
är nya i den serien.
Det var Frölunda
som blev mästare senast.
I våras vann de
finalen mot Luleå.
Du kan se alla matcherna
i SDHL på sajten Youtube.
Det är gratis.
Här finns matcherna.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
SHL och SDHL
- Här är årets lag
i herrarnas serie SHL:
Brynäs, Djurgården, Frölunda,
Färjestad, HV71, Leksand,
Linköping, Luleå, Malmö,
Rögle, Skellefteå, Timrå,
Växjö och Örebro.
- Här är årets lag
i damernas serie SDHL:
Brynäs, Djurgården, Frölunda,
Färjestad, HV71, Linköping,
Luleå, Modo, SDE Hockey
och Skellefteå.
11 september 2025
