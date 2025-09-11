Nu är hösten här

och då är det dags

för ishockey igen.

På lördag den 13 september

börjar herrarnas högsta serie SHL.

Det finns ett nytt lag i årets serie.

Det är Djurgården från Stockholm.

De senaste mästarna

är Luleå.

De vann finalen

mot Brynäs i våras.

Du kan se alla matcherna

i SHL på sajten TV4 Play.

Det kostar pengar.

Damernas högsta serie heter SDHL.

Den startade förra veckan.

Färjestad från Karlstad

är nya i den serien.

Det var Frölunda

som blev mästare senast.

I våras vann de

finalen mot Luleå.

Du kan se alla matcherna

i SDHL på sajten Youtube.

Det är gratis.

Här finns matcherna.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR