Sport

Hon håller upp armarna. Hon har en dräkt för skytte på sig.

Skytten Anna Benson. Bilden är från paralympics år 2024. Foto: Christine Olsson/TT

Hon vann guld i EM

Det är EM i parasport.
Tävlingarna är
i landet Kroatien.

På tisdagen vann
svenska Anna Benson guld.

Hon tävlade
i liggande skytte
på 50 meter.

Anna Benson fick 249,2 poäng.
Det var en poäng mer
än tyskan Natasha Hiltrop.

Det var Anna Bensons
tredje medalj i EM.
Tidigare i EM hade hon vunnit

  • silver i tio meter stående
  • brons i femtio meter från olika positioner.

I parasport har alla idrottare
någon funktionsnedsättning.
Anna Benson har droppfot.
Hon har ont hela tiden.
Hon har svårt att gå
på höger fot.
Hon har ingen balans.

8 SIDOR

8 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. 67 skriver:
    8 oktober, 2025 kl. 11:06

    vem är hon?

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    8 oktober, 2025 kl. 15:26

    GRATTIS!!!🥰

    Svara
