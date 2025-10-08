Hon vann guld i EM

Det är EM i parasport.

Tävlingarna är

i landet Kroatien.

På tisdagen vann

svenska Anna Benson guld.

Hon tävlade

i liggande skytte

på 50 meter.

Anna Benson fick 249,2 poäng.

Det var en poäng mer

än tyskan Natasha Hiltrop.

Det var Anna Bensons

tredje medalj i EM.

Tidigare i EM hade hon vunnit

silver i tio meter stående

brons i femtio meter från olika positioner.

I parasport har alla idrottare

någon funktionsnedsättning.

Anna Benson har droppfot.

Hon har ont hela tiden.

Hon har svårt att gå

på höger fot.

Hon har ingen balans.

8 SIDOR