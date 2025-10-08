Sport
Skytten Anna Benson. Bilden är från paralympics år 2024. Foto: Christine Olsson/TT
Hon vann guld i EM
Det är EM i parasport.
Tävlingarna är
i landet Kroatien.
På tisdagen vann
svenska Anna Benson guld.
Hon tävlade
i liggande skytte
på 50 meter.
Anna Benson fick 249,2 poäng.
Det var en poäng mer
än tyskan Natasha Hiltrop.
Det var Anna Bensons
tredje medalj i EM.
Tidigare i EM hade hon vunnit
- silver i tio meter stående
- brons i femtio meter från olika positioner.
I parasport har alla idrottare
någon funktionsnedsättning.
Anna Benson har droppfot.
Hon har ont hela tiden.
Hon har svårt att gå
på höger fot.
Hon har ingen balans.
