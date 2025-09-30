Sport
Zebastian Modin bakom sin guide. Foto: Karl Nilsson/TT
Ryssland ska få tävla
Ryssland ska få var med
och tävla i Paralympics i vinter.
Belarus ska också få vara med.
Det har Internationella
paralympicskommittén, IPC, bestämt.
Paralympics är olympiska spel
för idrottare med
funktionsnedsättningar.
I mars nästa år
är det Paralympics
i landet Italien.
Zebastian Modin är
svensk paraidrottare i skidor.
Han har tävlat för Sverige
i Paralympics.
Han tycker att det är fel
att Ryssland och Belarus
ska få tävla igen.
I Paralympics i Peking
i landet Kina i mars år 2022
stoppade IPC landet Ryssland.
Det var för att Ryssland
i februari år 2022
attackerade Ukraina
och det blev krig.
I förra årets Paralympics i Paris
i landet Frankrike fick idrottare
från Ryssland och Belarus vara med.
Men de fick inte tävla för sina länder.
30 september 2025
