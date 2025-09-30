Sport

Zebastian åker bakom en annan skidåkare i en backe.

Zebastian Modin bakom sin guide. Foto: Karl Nilsson/TT

Ryssland ska få tävla

Ryssland ska få var med
och tävla i Paralympics i vinter.
Belarus ska också få vara med.
Det har Internationella
paralympicskommittén, IPC, bestämt.

Paralympics är olympiska spel
för idrottare med
funktionsnedsättningar.
I mars nästa år
är det Paralympics
i landet Italien.

Zebastian Modin är
svensk paraidrottare i skidor.
Han har tävlat för Sverige
i Paralympics.
Han tycker att det är fel
att Ryssland och Belarus
ska få tävla igen.

I Paralympics i Peking
i landet Kina i mars år 2022
stoppade IPC landet Ryssland.
Det var för att Ryssland
i februari år 2022
attackerade Ukraina
och det blev krig.

I förra årets Paralympics i Paris
i landet Frankrike fick idrottare
från Ryssland och Belarus vara med.
Men de fick inte tävla för sina länder.

8 SIDOR/TT

30 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Valter 6a gullåkraskolan skriver:
    30 september, 2025 kl. 11:45

    W ryska
    🥰😤

    Svara
  2. Jörgen Friberg skriver:
    30 september, 2025 kl. 12:14

    SålängeRyssland o Belarus för aktivt ”anfalls”krig ska dom inte få komma in i något land o idrotta ÖVERHUVUDTAGET.
    SLUTA VA SÅ MESIGA !!!

    Svara
  3. Mats skriver:
    30 september, 2025 kl. 17:10

    Upphör med kriget

    Svara
  4. Johan skriver:
    30 september, 2025 kl. 18:34

    Varför……

    Svara
