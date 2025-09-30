Ryssland ska få tävla

Ryssland ska få var med

och tävla i Paralympics i vinter.

Belarus ska också få vara med.

Det har Internationella

paralympicskommittén, IPC, bestämt.

Paralympics är olympiska spel

för idrottare med

funktionsnedsättningar.

I mars nästa år

är det Paralympics

i landet Italien.

Zebastian Modin är

svensk paraidrottare i skidor.

Han har tävlat för Sverige

i Paralympics.

Han tycker att det är fel

att Ryssland och Belarus

ska få tävla igen.

I Paralympics i Peking

i landet Kina i mars år 2022

stoppade IPC landet Ryssland.

Det var för att Ryssland

i februari år 2022

attackerade Ukraina

och det blev krig.

I förra årets Paralympics i Paris

i landet Frankrike fick idrottare

från Ryssland och Belarus vara med.

Men de fick inte tävla för sina länder.

