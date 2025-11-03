Sport

Han ropar och knyter näven. under en match.

Truls Möregårdh vann en tävling i Frankrike. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT

Möregårdh vann stor tävling

Det har varit en stor
tävling i serien
WTT Champions
i bordtennis.
Tävlingen var i staden
Montpellier i Frankrike.

Det gick bra för
Truls Möregårdh från Sverige.
I söndags spelade han final
mot Sora Matsushima från Japan.

Det blev en stor seger
för Möregårdh.
Han vann med 4–0 i set.
Efter matchen var
Möregårdh mycket glad.

– Det är galet.
Jag är chockad.
Det känns inte verkligt,
sa han.

Truls Möregårdh har
varit skadad i ett knä.
Nyligen kunde han inte
vara med i EM för lag.
Men nu är han frisk igen.

På väg mot finalen vann
han mot flera bra spelare,
bland andra Alexis Lebrun
från Frankrike.

Det är andra gången
i år som Truls Möregårdh
vinner en stor tävling.
I augusti vann han
en tävling i serien
Europe Smash i Malmö.

Möregårdh får 400 tusen kronor
i pris för segern i Montpellier.

8 SIDOR/TT

3 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    3 november, 2025 kl. 11:03

    Grattis till vinsten

    Svara
  2. Elli skriver:
    3 november, 2025 kl. 11:23

    Kul😀

    Svara
  3. MILENA LUISA skriver:
    3 november, 2025 kl. 15:40

    GRATTIS!!!🙂

    Svara
