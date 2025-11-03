Sport
Truls Möregårdh vann en tävling i Frankrike. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT
Möregårdh vann stor tävling
Det har varit en stor
tävling i serien
WTT Champions
i bordtennis.
Tävlingen var i staden
Montpellier i Frankrike.
Det gick bra för
Truls Möregårdh från Sverige.
I söndags spelade han final
mot Sora Matsushima från Japan.
Det blev en stor seger
för Möregårdh.
Han vann med 4–0 i set.
Efter matchen var
Möregårdh mycket glad.
– Det är galet.
Jag är chockad.
Det känns inte verkligt,
sa han.
Truls Möregårdh har
varit skadad i ett knä.
Nyligen kunde han inte
vara med i EM för lag.
Men nu är han frisk igen.
På väg mot finalen vann
han mot flera bra spelare,
bland andra Alexis Lebrun
från Frankrike.
Det är andra gången
i år som Truls Möregårdh
vinner en stor tävling.
I augusti vann han
en tävling i serien
Europe Smash i Malmö.
Möregårdh får 400 tusen kronor
i pris för segern i Montpellier.
8 SIDOR/TT
3 november 2025
