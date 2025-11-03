Möregårdh vann stor tävling

Det har varit en stor

tävling i serien

WTT Champions

i bordtennis.

Tävlingen var i staden

Montpellier i Frankrike.

Det gick bra för

Truls Möregårdh från Sverige.

I söndags spelade han final

mot Sora Matsushima från Japan.

Det blev en stor seger

för Möregårdh.

Han vann med 4–0 i set.

Efter matchen var

Möregårdh mycket glad.

– Det är galet.

Jag är chockad.

Det känns inte verkligt,

sa han.

Truls Möregårdh har

varit skadad i ett knä.

Nyligen kunde han inte

vara med i EM för lag.

Men nu är han frisk igen.

På väg mot finalen vann

han mot flera bra spelare,

bland andra Alexis Lebrun

från Frankrike.

Det är andra gången

i år som Truls Möregårdh

vinner en stor tävling.

I augusti vann han

en tävling i serien

Europe Smash i Malmö.

Möregårdh får 400 tusen kronor

i pris för segern i Montpellier.

